Por amor: un sacerdote decapitado, ríos de sangre… y más

Aquí te presentamos algunos datos curiosos que demuestran que el Día de San Valentín es algo más que palabras de amor y regalos bonitos.

Los historiadores coinciden en que la romántica festividad tiene su origen en una fiesta romana llamada Lupercalia y dedicada al dios de la fertilidad, Luperco. La ceremonia pagana —celebrada ante diem XV Kalendas Martias, lo que equivale al 15 de febrero— comenzaba con el sacrificio de una cabra y un perro. Luego, los sacerdotes caminaban desnudos por las calles y manchaban a las mujeres con la sangre, algo que se creía que las haría más fértiles. La festividad también incluía un concurso para formar parejas al estilo del amigo secreto: los jóvenes sacaban nombres de chicas solteras de una vasija o caja, y la pareja formada tenía relaciones sexuales hasta el final de la fiesta.

Las lupercales fueron prohibidas por la Iglesia Católica en el año 494 d.C. debido a su carácter demasiado atrevido y obsceno.

Pero, ¿quién era San Valentín?

El nombre de la festividad más romántica se remonta al año 269. Según la tradición cristiana, ese año el emperador romano Claudio II ordenó torturar y decapitar a un sacerdote cristiano llamado Valentín por casar a los soldados con sus amadas en contra de la voluntad del monarca.

This is a recreation of St Valentine’s face using his skull. He was beaten to death and had his head cut off. Picture him watching you while you do the nasty tonight. HAPPY VALENTINE’S DAY! pic.twitter.com/Q601kV1sjK

— Felicia Day (@feliciaday) February 14, 2019