En el lado feo del paraíso… la prostituta

Mayana Neiva nació en Paraíba, Brasil, 15 de mayo de 1983 A los 15 años, dejó su ciudad, Campiña Grande, para ir a estudiar en los Estados Unidos. Allí descubrió su vocación de ser actriz. Su primera actuación sucedió durante un programa de intercambio en California a la edad de dieciséis años.

Cuando regresó a Brasil, con 19 años, fue coronada Miss Paraíba 2003 y represento a su estado en Miss Brasil. Aunque no se llevó la corona, recibió la cinta de Miss Sympathy. Luego se mudó a São Paulo para dedicarse a una carrera como actriz.

En 2009, se graduó de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo , y en agosto de 2011 lanzó su primer libro, titulado «Sofía», de temática para niños.

Mayana debutó en la televisión en 2007, y desde entonces ha transitado por diferentes proyectos en la televisión, el teatro y el cine. Se hizo conocida en Brasil por interpretar a la modelo Desireé en Ti Ti Ti, la gran villana María do Amparo, en Amor Eterno Amor.

En 2017, regresó a la televisión en la telenovela El otro lado del paraíso, como la prostituta Leandra, rol de una mujer exuberante, que trabaja en el burdel de Piedra Santa. Es la mano derecha de Caetana (Laura Cardoso) y dirigirá el establecimiento después de que ella se enferme. Tiene un amante misterioso, que a cambio de protección policial recibe la mitad de la recaudación del burdel.

En los últimos capítulos, la llegada del novio, el fin del sueño del amor romántico, la desilusión, la humillación y la determinación de seguir adelante han cobrado importancia. “Me encanta este momento. Como actriz, es un ejercicio increíble tener un personaje con tantas preguntas. Ella es amorosa y humana, pero sus acciones son algo sombrías. Ella cuida un burdel, pero también quiere casarse. Tiene contradicciones que me fascinan y que siempre me dan ganas de saber más sobre ella”, dice la actriz, durante una conversación entre grabaciones.

La llegada de Leandra a la vida de Mayana es un hito por varias razones: el regreso a Brasil después de casi cinco años viviendo en Nueva York, la primera telenovela después de 9 años, la primera prostituta en su carrera: “Tiene todo que ver con mi momento personal. He vuelto a hacer una telenovela, algo que habla a todo Brasil. Lo importante de hacer telenovelas es que te comunicas con todo el país. Y está esto de grabar las escenas y verlas en el aire una semana después. Es muy bueno, es un proceso muy animado y estimulante. Estoy feliz de volver“.

El proceso para construir a Leandra pasó por varias fases. Primero, Mayana buscó referencias en pinturas y en el teatro, “Busqué inspiración de diosas escénicas y paganas, mujeres que tenían otra relación con el cuerpo“. Luego vino la parte ficticia en la que se sumergió en los personajes de actrices como Julia Roberts y Giulietta Masina. El siguiente paso fue la investigación documental, y finalmente, el más pesado: el contacto directo con mujeres que se prostituyen: “Ahí es cuando ves la dura realidad de estas mujeres. Hasta entonces, me estaba acercando a un nuevo universo. Pero cuando entras en la verdad del otro y tienes que estar dentro de ese cuerpo, es muy difícil. Hablé, por ejemplo, con una mujer de 60 años y prostituida por 25 reales. ¿Eres consciente de eso? Estas son realidades de las que no tienes idea, que solo pensamos que tenemos en la ficción. “

Mayana está encantada con su Leandra. Es una mezcla de experimentación y juego. “Ella es un personaje que, si no juegas, no existe. Soy una persona que me tomo muy en serio y para que Leandra exista, Mayana tiene que dejar el juego un poco. Tengo que jugar mucho con todo para moverme por todos los universos de Leandra. Me libera, me expande y me hace tomar cosas con más facilidad. “

