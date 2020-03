Josafat, un amante más allá del paraíso

Veterano actor brasileño de televisión, cine, teatro y doblaje de voces se inició en la década de los 50 en la actuación en el cine y la televisión.

Nacido en el interior de Minas Gerais, Brasil el nacido el 29 de marzo de 1930, nombrado por sus padres como Ariclenes Venâncio Martins.

Comenzó a trabajar en la radio, como multioficio, hasta llegar a sonidista y, finalmente, actor, cuando adoptó el nombre artístico de Lima Duarte por sugerencia de su madre. Estuvo en el elenco de la primera telenovela brasileña, siendo uno de los pioneros del medio en Brasil.

Como consecuencia de la quiebra de la Red Tupi, y habiendo pasado por grandes dificultades financieras, fue contratado por la Red Globo como director gracias a la fama obtenida al conducir la telenovela Beto Rockfeller. Consiguió dar un salto en la carrera al interpretar el personaje Zeca Diablo, en la novela El Bienmado (1973).

Desde el año 1951 ha actuado en un sinnúmero de telenovelas brasileñas: La Próxima Víctima, El color del pecado, Señora del destino, pero la más popular entre los cubanos fue Roque Santeiro, en 1985, donde compartió elenco con José Wilker y Regina Duarte. Ha incursionado en series y miniseries, y en más de 39 películas, recibiendo premios al Mejor Actor en varias de ellas, incluido el Festival de La Habana en 1983, por Sargento Getúlio.

En 1989, Lima Duarte obtendría un reconocido papel en la telenovela de carácter político El salvador de la patria donde interpretó al protagonista Sassá Mutema.

En 2017, después de seis años sin hacer una telenovela completa, el actor es confirmado en el elenco de O Outro Lado Paraíso. Lima será Josafá, un hombre sencillo y rústico, dueño de un bar en la carretera, abuelo de Clara (Bianca Bin), protagonista de la historia, será el blanco de una expropiación por la villana Sophia (Marieta Severo) y contará con la ayuda de Mercedes (Fernanda Montenegro) para volver a la cima.

Sobre su actuación una vez más junto a Fernanda Montenegro, declaró a Gshow: “Estoy muy feliz porque estaré con Fernanda. Seremos una pareja romántica madura. Es un amor muy hermoso, un vínculo muy fuerte que tienen. En el pasado, tuvieron un romance, que no siguió adelante, pero la amistad entre ellos permaneció. Los dos buscan en la distancia, encontrarse y amarse aún más, sin la manifestación inmediata del amor, que es tener relaciones sexuales. No lo tienen, entonces, ¿qué queda? ¡El amor!. Esta será la cuarta vez que los dos íconos de la televisión brasileña actúen juntos en una telenovela.

Sobre Josafat declaro: “Quiero dar una visión más precisa del ser humano. El texto no debe ser una cosa terminada, ni puede. Ni siquiera conozco a Walcyr Carrasco, autor de la novela, ni él me conoce, y tampoco sabe lo que voy a poner en el personaje. Algunas cosas le pueden gustar, otras no …”, dijo Lima

El personaje que encarna Lima Duarte está lleno de sensibilidad, valores morales y éticos, perseverancia… A su edad se debate entre el amor de Mercedes (Fernanda Montenegro) y Caetana (Laura Cardoso), el cuidado de su nieta y la lucha contra la despiadada Sophia (Marieta Severo)… Mejor disfrute la actuación de este ícono de la actuación por Cubavisión.

(Fuentes consultadas: Ecured, Wikipedia, doblaje, Revista Regional, Gshow)