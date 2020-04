Harry Potter, el mago Salazar y la serpiente descubierta en la India

Durante una expedición herpetológica nocturna en el estado de Arunachal Pradesh, al noreste de la India, un equipo de científicos, liderados por el Centro Nacional de Ciencias Biológicas en Bangalore, recogió dos víboras que se parecían extrañamente a las del género Trimeresurus, unas crótalos (serpientes venenosas) generalmente de colores verdes y azules.

Un tercer ejemplar se les escapó, pero en seis de las noches en las que los biólogos salieron a observar reptiles de junio a agosto de 2019, el tiempo que duró la recogida de muestras, se lograron observar otras tres.

El análisis molecular posterior de los individuos que capturaron demostró que los dos ejemplares –un macho y una hembra de color verde y con una línea naranja en el cuerpo de los machos– eran en realidad una nueva especie para la ciencia.

Los investigadores decidieron nombrarla Trimeresurus salazar, en honor al fundador de la Casa Slytheryn, Salazar, de la saga Harry Potter, que era capaz de hablar con serpientes y cuyo emblema es justamente este reptil. Sus resultados se han publicado en la revista Zoosystematics and Evolution.

Este tipo de serpientes son venenosas y están ampliamente distribuidas en el este y sureste del país asiático. El género incluye un total de 48 especies, 15 de ellas procedentes de la India.

La similitud morfológica entre unas y otras impide distinguirlas sobre el terreno, por lo que los científicos creen que la diversidad real de Trimeresurus está subestimada, es decir que podría ser incluso mayor de lo que se piensa.

“Las próximas recogidas de datos que se realicen al noreste de la India ayudarán a documentar la biodiversidad, que está amenazada por numerosas actividades que incluyen la ampliación de carreteras, la agricultura y los proyectos hidroeléctricos”, comenta el investigador principal, el Zeeshan A. Mirza, del centro indio.

El norte de la India, un punto caliente de biodiversidad

La zona donde fueron halladas las dos serpientes de Salazar, como las han denominado coloquialmente los investigadores, representa un tercio del hábitat para la biodiversidad del Himalaya.

En total, más de 63.000 km2 están cubiertos por bosques, es decir el 77 % del territorio de este estado del noreste indio.

Trimeresurus salazar, descubierta en la reserva Pakke Tiger, es la segunda especie que encuentran los investigadores. Durante esa misma expedición los herpetólogos también hallaron Trachischium apteii, en el Talley Valley del estado de Arunachal Pradesh, puerta de acceso a la gran diversidad de flora y fauna del Himalaya.

Según los autores, el hecho de que se descubran tantas especies nuevas refleja lo poco que se conoce esta zona del noreste de la India.

Referencia: Zeeshan A. Mirza et al. “A new species of green pit vipers of the genus Trimeresurus Lacépède, 1804 (Reptilia, Serpentes, Viperidae) from western Arunachal Pradesh, India” Zoosystematics and Evolution 19(3): 123-138 15 de abril de 2020