Nadia tras la fachada de mujer honesta

Descendiente de portugueses e italianos, estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad de São Paulo. La actriz Eliane Teresinha Giardini nació el 20 de octubre de 1952 en Sorocaba, São Paulo.

Comenzó su carrera a los diecisiete años, y se convirtió en actriz de teatro, cine y televisión. Eliane Giardini comenzó su carrera artística en el cine en 1971 con Salario de muerte, Juego duro, El amor está en el aire, entre otros filmes. Continuó en el cine, pero solo alternando con el teatro y la televisión.

Entre 1973 y 1997, estuvo casada con el actor Paulo Betti, con quien tuvo dos hijas: Juliana y Mariana. Durante su maternidad, abandonó temporalmente su carrera como actriz, reanudando solo en la década de 1980.

En televisión, Eliane Giardini comenzó en 1982, en Rede Bandeirantes, haciendo la telenovela: Ninho de Serpente , y debuto en Rede Globo en 1990, en la miniserie Deseo. En 1993 logró un gran éxito cuando vivió Dona Patroa en la telenovela Renacer. El papel le valió varias críticas positivas y su nombre fue mencionado como una de las mujeres más bellas del país. Desde entonces ha trabajado en numerosas telenovelas, series y películas: El clon, Casa de las siete mujeres, Avenida Brasil, Rastro de mentiras, entre otras muchas a lo largo de su fructífera carrera.

Los premios recibidos por Eliane Giardini son muchos a lo largo de su fructífera carrera, siempre asociados a su calidad interpretativa.

En El otro lado… , Nadia vive con su esposo, interpretado por Luis Melo, un juez no muy honesto en la ciudad de Palmas, a quien le encanta romper las extremidades de sus amigos y, a cambio, recibe maletas de dinero, además de sus hijos: Bruno (Caio Paduan) y Diego (Arthur Aguiar). Entre las amigas están Sophia Aguiar (Marieta Severo) y Lorena (Sandra Corvelone), quienes, como ella, no ven más que lo que les puede pagar dividendos. “Estas personas no se ven así porque viven en una burbuja, entre personas iguales”, razona la actriz.

Nadia en el otro lado

Sobre Nadia, personaje de El otro lado… Eliane comento a GShow, que al inicio fue algo extraño”, “…el público reaccionó fuertemente a la rudeza, al prejuicio. Lo cual me pareció muy bueno. También admiré la capacidad de la audiencia para separar al artista del personaje. Tuve grandes declaraciones de amor y odio en las redes sociales”, dijo la actriz.

Justo al comienzo de la trama, Nadia demuestra quien es en realidad. En su casa, Raquel (Erika Januza) trabaja como doméstica, es negra y proviene de un quilombo. Sin embargo el hijo mayor de Nadia se enamora de ella, pero con mil artimañas logra separar a los dos. “No puedes imaginar cómo me duele (hacer estas escenas). Tenía miedo de que la gente confundiera a la actriz con el personaje, pero eso no sucedió”, declaro Eliane.

Para construir a Nadia, con diferentes posturas y tantos matices, Eliane acudió a un recurso para que todo fluyera de manera directa: “…fue decir el texto con naturalidad…, sin filtros de ningún tipo. Buscando agilidad y humor”.

“Nadia tuvo una trayectoria de crecimiento. Adquirió una nueva conciencia sobre varios conceptos y prejuicios. Hizo una curva hacia el otro lado, lo diferente, y lo logró, a través del amor por su nieto, accedió a niveles más amorosos e inclusivos”.En cuanto al momento que más marcó a la actriz elige una secuencia que fue muy celebrada por los fanáticos de la telenovela: “El capítulo en el que atrapó a su marido en el burdel”.

Aún puede disfrutar de la actuación de Eliane Giardini en El otro lado del paraíso cada martes, jueves y sábados por Cubavisión, y podrá sacar sus propias conclusiones.