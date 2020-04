Renán llegó justo a tiempo al paraíso

Desde su debut en televisión en 1988, Marcello se ha convertido en uno de los actores más buscados en los dramatizados de Globo. Marcello Tolentino Novaes nació en Río de Janeiro, el 13 de agosto de 1962. Hijo de Jorge Novaes y Marlene Novaes, ya había podido interpretar desde que tenía tres años, cuando era la diversión de las reuniones familiares.

En su adolescencia, al elegir la profesión que elegiría, Marcello no tenía dudas que sería un actor. Tomó el curso de teatro Tablado, donde tuvo como maestros nombres como María Clara Machado y Carlos Wilson.

El debut en el escenario tuvo lugar en 1982, en el espectáculo Os Doze Obras de Hércules. Después de comenzar en el teatro, la oportunidad de ingresar a la televisión llegó en 1988, cuando fue invitado a unirse al elenco de la telenovela Vale Tudo.

Marcello Novaes se dio a conocer cuando interpretó al mecánico Raí en la telenovela “Quatro por Quatro“, en 1994. La telenovela trajo a Novaes éxitos en el trabajo como Raí y en su vida personal, ya terminó saliendo con la actriz Leticia Spiller, con quien fue una -Purepeopleen la historia, luego en la vida real por cinco años y con quien tiene un hijo, Pedro. También tiene otro hijo, Diogo de una relación anterior. Dos años después, el actor volvió a la pantalla con Vira Lata.

En 1990, Marcello se destacó en La reina de la chatarra como Geraldo, una de los “niños” de Dona Armenia (Aracy Balabanian) y formó un trío exitoso junto a Jandir Ferrari (Gino) y Gerson Brenner (Gérson), que también eran hijos de la “reina de la chatarra”.

La carrera del actor Marcello Novaes continuo en ascenso: Zazá (1997, Chiquinha Gonzaga (1999), Andando nas Nuvens, O Clone (2001), miniserie A Casa das Sete Mulheres (2003). El primer villano de su carrera llegó en 2012, con Max en la Avenida Brasil. Cuatro años después, apareció el introvertido Vittorio, en Sol Naciente, donde volvió a actuar con Leticia Spiller, después de 22 años del primer éxito de ambos como pareja en la televisión.

Posterior a Sol Nesciente, Marcello Novaes regresa a la pequeña pantalla de Globo para interpretar a Renán, en O Outro Lado do Paraíso. En la trama, el empresario de ropa femenina cierra un acuerdo con su amiga Jô (Bárbara Paz) para poner fin al matrimonio de Elizabeth (Gloria Pires) y Henrique (Emílio de Mello). Por lo tanto, el rompecorazones demostrará ser un hombre atento y dedicado, que trata de seducir al personaje de Gloria Pires, que no cederá fácilmente, por lo que la relación se tornara convulsa.

Después de muchos años Renán reaparece en la vida de Duda durante el juicio que se le realiza a esta por un crimen que no cometió. El ex amante, a quien Elizabeth cree muerto, decidirá testificar convocado por Adriana (Julia Dalavia) para liberar a la acusada de la culpa por asesinato.

Renán, Marcello Novaes, hace lo posible para recuperar a Elizabeth (Gloria Pires), quien necesitada de nuevos aires, acepta salir a cenar con el empresario.

Novaes declaro al sitio digital Extra Globo, que pensó Renán volvería apasionado, pero el dinero de la hija mayor de Elizabeth, lo hace tener malos pensamientos: ¿Renán no quiere tener la vida del pasado, con todo lo mejor, junto a Elizabeth? ¿Le gusta esta mujer o no?,” lo mejor sería que los dos estén juntos y vivan una historia de amor”, dice el actor.

Sobre el anuncio de su retiro a los 60 años declaró a la Revista Quem: “Soy un buen profesional Me gusta lo que hago, pero quiero vivir una vida más humilde y tranquila. Quiero ser abuelo, estar allí, ayudar a mis hijos. Puede que el trabajo no se detenga por completo. Tal vez pueda hacer una miniserie o teatro, lo que no he hecho en muchos años… Todavía tengo mucha disposición. Estos son los beneficios del deporte que he hecho toda mi vida. …Me siento mayor, pero no me siento viejo. La edad da madurez”.

Disfrute de Marcello Novaes en El otro … , aún quedan muchas cosas por ver de este personaje. ¿Se casará con Duda?, ¿volverá al mundo de la moda?, ¿será aceptado por Adriana?…Descúbralo usted mismo martes, jueves y sábado por Cubavisión.

