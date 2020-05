Adriana, entre mentiras rumbo al paraíso

“Mi infancia fue muy feliz, igual a la de cualquier otra niña”, ha comentado. “Mi carrera nunca me robó la infancia porque me divertía trabajando”, afirmó la joven actriz.

Luego de su debut en el cine, la niña Julia Dalavia fue modelo en campañas publicitarias para promocionar marcas conocidas tanto en revistas como en programas comerciales. Admirada y laureada por sus actuaciones, la joven ha tenido una exitosa carrera tanto en la televisión, como en el cine y el arte de las tablas.

Su debut fue en el cine con la película The Knight Didi y Princess Lili, con solo 13 años. Ganó fama cuando interpretó a Teté de Hasta que la suerte nos separe de 2012.

En televisión, comenzó en 2014, participando en la primera fase del personaje Helena En familia, en el mismo año también hizo Boogie Oogie, como Alexandra. En 2016, interpretó a María Teresa, en la primera fase de Velho Chico, y a la joven prostituta Susy, en la serie Justicia.

En 2017, hizo la serie Los días eran así, con el personaje de Fernanda, chica que descubrió tiene VIH. Su actuación atrajo mucha atención pública, haciendo que la artista fuera reconocida por su trabajo.

El otro lado del paraíso llega también en 2017, como la abogada Adriana Monserrat. Criada en un ambiente de amor, lujos y mentiras, develadas casi al final de la telenovela de Cubavisión. Creyendo hasta la mayoría de edad y graduada de abogado, que su madre había fallecido en un accidente, descubre que su cliente en Piedra Santa es Elizabeth Monserrat. Sobre el personaje de Gloria Pires declaró: “La madre es única, así que creo que si es una buena persona, no hay razón para irse. Estaban muy apegadas y no veo por qué no restablecer la conexión”, defendió la actriz.

Júlia Dalavia gustó a la teleaudiencia al interpretar a Adriana. El personaje ganó realce en toda la trama y protagonizó momentos importantes. Al final de la trasmisión en Brasil, hizo un balance del trabajo: “Trabajé con grandes bestias en esta novela. Mi personaje es la hija de Gloria Pires, con quien hice varias escenas y pude aprender mucho. Hubo mucho drama en esta novela. Hago mi trabajo con dedicación y espero seguir disfrutándolo”, dijo la actriz, que solo tenía 20 años en aquel entonces.

En una entrevista para GShow declaró: “Al principio, trabajé mucho con Emilio Mello y Bárbara Paz y traté de ajustar la química con ellos. Este intercambio, especialmente con mi núcleo, me ayudó mucho. Gloria también es increíble, con ella tomas una clase todos los días. Ella tiene una sutileza, una naturalidad para actuar que es como si estuvieras hablando con ella “, dijo

Expresó que trabajar en El otro lado… fue un honor por la cantidad de talentosos actores que participaron: “El elenco es maravilloso, estamos llenos de grandes personas. Sé que aprenderé mucho, será una escuela frente a Gloria Pires y con Laura Cardoso y Fernanda Montenegro, en el reparto. Siempre me pongo nerviosa cuando recuerdo que estoy con este equipo, la presión me baja”, bromeó.

Sobre su futuro comentó: “Quiero trabajar duro ahora y no puedo pensar en parar. Soy joven y, por lo tanto, tengo mucho gas para hacer lo que amo. Estoy feliz de que este sea un momento ideal para esto”

A pesar de su juventud, Julia Dalavia los papeles que asume son siempre muy fuertes y dramáticos. “Todo lo que hago es muy dedicado. Me encanta lo que hago y estoy muy agradecida y feliz de poder ejercer este papel como actriz. Pongo toda mi energía y me concentro en lo que hago”.

A Adriana Monserrat, le queda poca vida dentro de El otro lado…, Aunque restan pocos capítulos para que la telenovela culmine, algunas sorpresas nos esperan aún.

Es meritorio destacar, a mi juicio, las actuaciones de Marieta Severo (Sofía), Fernanda Montenegro (Mercedes), Gloria Pires (Beth), Lima Duarte (Josafá), Laura Cardoso (Caetana) y Eliane Giardini (Nadia). Hacer mención además de Sergio Guisé (Gael), Heriberto Leão (Samuel) y Juliano Cazarré (Mariano).