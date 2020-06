A través del tiempo de Livia Diffori Castellini

Aline Cristine Dorelli de Magalhães e Morais, Aline Moraes, nació en Sorocaba, en el interior de São Paulo. Hija de un fotógrafo y una maestra, fue criada por su madre con el apoyo de su abuela materna. En la infancia, sufrió burlas de sus compañeros por sus labios carnosos, pero decidió creer en su potencial y arriesgó por su carrera de modelo.

Alinne trabajo hasta los 18 años como modelo, viajó junto a su abuela por varias ciudades del mundo: París, Tokio, Milán y Nueva York. Fue nombrada como una de las 100 mujeres más atractivas del mundo en 2004.

Debutó en televisión en 2002, en la telenovela Corazón de estudiante, en la que interpretó una madre adolescente. Al año siguiente, en Mujeres apasionadas, encarnó a la estudiante gay Clara, donde consiguió por su desempeño el premio a la Actriz Revelación 2003.En El color del pecado de 2004, asume a la surfista Moa.

Entre 2004-2005, vivió Nina, en la telenovela Uma Uma Onda, su primer papel importante. En este mismo, la joven actriz interpretó a la romántica Penny Lane en Bang Bang, también incursiona en el cine, en la comedia romántica Stay With Me This Night.

Alinne Moraes asume su primera villana, María Silvia en Dos cara, que pudimos disfrutar por Cubavisión. En la carrera de la actriz el descanso es una palabra prohibida. Vivir la vida llegó en 2009, donde interpreta una ex modelo que sufre un accidente que la deja cuadripléjica. La actuación de Alinne en esta telenovela fue tan intensa, que terminó con más protagonismo que Thais Araujo, y recibió varios premios y reconocimientos por su actuación.

Lejos de las telenovelas desde 2012, Alinne Moraes vuelve con A través del tiempo a la pantalla chica, ya que dedicó todo este período ausente a cuidar a su primer hijo, Pedro. “La maternidad es como me la imaginaba, solo que más real. El dolor es dolor, el miedo es miedo. Todo es muy intenso. Quiero darle a Pedro un hermanito, pero no ahora. …“, reveló al sitio web oficial de Além do Tempo.

Alinne aparece en la primera fase de A través del tiempo con cabello alargado y puntas más claras, ella interpretará a una joven novata que despierta el amor del conde Federico (Rafael Cardoso).Para el personaje la actriz tomó clases de piano y equitación.

Livia Diffori Castellini, es una joven humilde, obligada a vivir en el convento de la ciudad por imposición de su madre, que oculta un pasado convulso y el cual desconoce su única hija. Mientras que Felipe, Rafael Cardoso, a quien vimos como Renato en Más allá del paraíso, es un joven de familia noble, que está comprometido con Melissa (Paolla Oliveira), pero se enamora de Livia.

En una entrevista con Gshow, Alinne elogia a su compañero de escena. “Tenemos mucha química y dejamos que sucedan muchas cosas al mismo tiempo. Estudiamos, repasamos el texto antes, pero, en acción, dejamos, como dice el dicho, los caballos libres. No tenemos prisa por hacer la escena”, dice.

A Través del Tiempo, según la crítica, cuenta con una lograda narración, que aborda con equilibrio temas como la traición, la venganza y la maldad.

La actriz confiesa que el proceso, aparte de dos novelas en una, tomó por sorpresa al elenco. “Pensé tendría unos 10 días para prepararme para esta nueva fase. Pero, debido a las grabaciones…, terminé haciendo mi última escena del siglo XIX el sábado, y el domingo, cambié el cabello y el lunes comencé la grabación de la segunda fase“, Alinne no trata a Lívia como dos personajes distintos. Ella cree que la “nueva” versión de la joven es el resultado de las elecciones y exenciones hechas hace 150 años…”, valora.

Esta nueva propuesta de Cubavisión promete. Buenos actores, un depurado vestuario de época, bellas locaciones… Disfrutemos pues de A través del tiempo.