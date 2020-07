El enigma del hombre enterrado boca abajo y con las manos atadas

Arqueólogos que trabajan en el proyecto de construcción de un ferrocarril de alta velocidad en Reino Unido han descubierto en el condado inglés de Buckinghamshire los restos de un cuerpo con las manos atadas y creen que se trató de una víctima de asesinato en la Edad del Hierro, según dio a conocer este fin de semana la firma constructora High Speed ​​Two (HS2).

Se estaban llevando a cabo trabajos de excavación en la localidad de Wellwick Farm, cerca de Wendover, cuando los arqueólogos encontraron el esqueleto de un hombre adulto enterrado boca abajo en una zanja con las manos unidas bajo la pelvis.

La posición inusual del entierro sugiere que el sujeto de la Edad del Hierro pudo haber sido víctima de una ejecución. Otros descubrimientos interesantes en el sitio abarcan más de 4.000 años de historia humana, y datan del período neolítico al medieval.

En la zona los arqueólogos también descubrieron un esqueleto en un ataúd revestido de plomo, con la cubierta exterior probablemente fabricada de madera. Los especialistas asumen que este individuo pudo haber sido alguien de alto estatus, ya que tenían los medios para pagar un método tan costoso de entierro.

Por su parte, Mike Court, arqueólogo principal de HS2, destacó que antes de construir la línea de ferrocarril de alta velocidad, se está descubriendo una gran cantidad de restos arqueológicos que enriquecen el patrimonio cultural de la zona.

