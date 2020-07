La satisfacción en las relaciones románticas sería predictible por inteligencia artificial

La pionera investigación, conducida por los científicos norteamericanos Samantha Joel y Paul Eastwick, utilizó el aprendizaje automático —una rama de la inteligencia artificial— para encontrar la respuesta a la pregunta: “¿Qué predice cuán feliz seré con mi pareja?”, detalló la Universidad de Ontario Occidental.

“La satisfacción con las relaciones románticas tiene implicaciones importantes para la salud, el bienestar y la productividad laboral. Sin embargo, la investigación sobre predictores de la calidad de una relación a menudo es limitada en alcance y escala, y se realiza por separado en laboratorios individuales”, explicó Joel.

En el marco de la investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, se utilizó la IA para analizar vastas combinaciones de predictores y encontrar los que más indican la satisfacción en una relación.

Al analizar las informaciones de más de 11.000 parejas, el estudio encontró que el predictor más confiable del éxito de una relación es la creencia de uno de que la otra persona está totalmente comprometida. Otros factores importantes para una relación exitosa son sentirse cercano, apreciado y satisfecho sexualmente con su pareja.

Los científicos descubrieron que las características individuales de las personas corresponden a un 21% de la variación en la calidad de la relación. Estas diferencias personales, además, no parecen regular o moderar las variables específicas de la relación.

“‘Quién soy’ realmente no importa una vez que sé ‘quién soy cuando estoy contigo'”, ejemplificó Eastwick.

Los datos utilizados en el estudio provienen de parejas de Canadá, Estados Unidos, Israel, los Países Bajos, Suiza y Nueva Zelanda. Ahora, los científicos desean expandir su investigación a América del Sur, Asia y África en futuros estudios.

(Sputnik)

La inteligencia artificial predice la satisfacción en las relaciones románticas