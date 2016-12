Guantanamero de manos mágicas

Texto y fotos: JOSÉ DOS SANTOS L.

Paradigma de profesional en tiempos complejos, en los que logros científicos, solidaridad y entrega sin interés material deben continuar primando en el panorama de la salud pública cubana. Ese es el criterio de todos los que han pasado por las manos curiosamente ásperas de este fisioterapeuta, que no tiene la sonrisa fácil, pero cuyo talento es clave para rehabilitar a todo el que llega a él.

Nacido el 12 de noviembre de 1976 en la ciudad de Guantánamo, es el séptimo y penúltimo hijo del matrimonio entre Norma Rojas Pérez y Amado Wilson Gouled. Su infancia, común para su época, becado en una secundaria y un preuniversitario, lejos de la familia. Muy joven se interesó por cursar una carrera que, luego de tres años de estudios, le llevó a graduarse en el Instituto Militar José Martí, de la capital, como jefe de instalación de artillería antiaérea. Allí permaneció en la Unidad de Estudios hasta que se licenció de las FAR.

Como civil trabajó en diversas labores y entidades, desde brigadas de mantenimiento, seguridad y protección en instalaciones especiales hasta inspector popular de transporte. Respondió a una convocatoria para varias especialidades en tecnología de la salud y así llegó a la terapia física y rehabilitación. Comenzó entonces los estudios de la especialidad en la Facultad de Tecnología de la Salud en el hospital Salvador Allende.

Fue ubicado en el hospital Miguel Enríquez, donde se destacó desde el inicio. Por reparación capital de esa institución pasó al policlínico docente Luis de la Puente Uceda, en el cual por sus resultados y desempeños fue seleccionado Jefe de Servicio de Rehabilitación, desde donde también se brinda servicios al cercano Policlínico Pasteur.

Su constante interés por superarse, ampliar conocimientos y profundizar en una materia de mucha importancia para ayudar a sus pacientes, le hacen participar sistemáticamente en cursos y jornadas científicas y llegar a ser delegado a los tres primeros Congresos Internacionales de Medicina Física y Rehabilitación. Además de reconocido profesor, integra tribunales de la especialidad y es autor y coautor de textos de consulta.

En plena acción

Lo mismo se le ve atendiendo a pacientes de terapia intensiva del Instituto de Mínimo Acceso Luis de la Puente Uceda, que los que a diario concurren a la instalación dirigida por él, en una casona viboreña de la avenida Santa Catalina. Me confiesa que les presta atención a todos por igual, orienta tratamientos y evalúa su efectividad, pero en particular se siente muy realizado al trabajar con niños.

Este hombre es de los que no olvidan lo aprendido ni menosprecian labores. Se le ve ejerciendo el multioficio: pinta su salón para mejorar los ambientes; a él se deben también trabajos de plomería y electricidad que facilitan continuar los servicios. Porque por falta de mantenimiento ni otros obstáculos, lamentablemente comunes en establecimientos estatales, allí no se deja de atender a los pacientes.

A Wilson no pocos lo ven ayudando en el regreso a su hogar a ancianos en silla de ruedas, es de los que a las seis de la mañana ya está en su centro, lo cierra al finalizar las tardes y atiende casos los sábados no laborables. Se interesa con rigor por el cumplimiento de todo y de todos, y es el primero en dar el ejemplo. El humanismo se le desborda, aunque no sea de sonrisa fácil.

Aportes en síntesis

De sus trabajos académicos destaca la participación en el estudio titulado Valor de la Terapia con oscilaciones profundas en la cicatrización de las quemaduras. Asuntos como la Magnetoterapia y ejercicios en pacientes con Insuficiencia Arterial Crónica de Miembros Inferiores resultan importantes para el abordaje de tan complejas lesiones.

El colectivo de autores, encabezado por la doctora Solangel Hernández Tápanes, especialista de segundo grado en Medicina Física y Rehabilitación, Máster en Ciencias y profesora asistente llegó a la conclusión de que la terapia con oscilaciones profundas combinadas con la Sulfadiazina de plata al uno por ciento resulta eficaz en el tratamiento de las quemaduras acortando el tiempo de cicatrización.

Medalla virtual

Wilson muestra con orgullo –y emoción contenida en la voz– una grabación de una nena de dos años que camina apoyándose en una gran pelota. Luego se le ve andando por el pasillo central del gimnasio. Es la misma paciente que él comenzó a atender cuando tenía par de meses, tras haber sufrido parálisis cerebral. Ella es una medalla virtual a su tenacidad, entrega y amor a su trabajo.

Lo útil de una especialidad

Las salas de rehabilitación integral extendidas a todo el país atienden 35 especialidades médicas y realizan más de 400 diagnósticos de salud. En febrero de este año, indica Ecured, se contaban 460 de estas salas en los policlínicos, dotadas de la más alta tecnología, las cuales cubren al ciento por ciento de la población.

En el 2002 Cuba poseía mil 900 técnicos y actualmente suman unos 17 mil profesionales, entre fisioterapeutas, médicos especialistas, otros en formación, diplomantes, licenciados y en los niveles básico, medio y universitario.

En aquel año el Comandante en Jefe Fidel Castro dejó inauguradas nuevas salas de rehabilitación, proyecto vinculado al programa de atención a la discapacidad resultante de un estudio realizado dos años antes. Esta investigación identificó dónde estaban los problemas y las causas principales de invalidez, y permitió tomar medidas para dar respuesta a los afectados.

Sobre los conceptos básicos en rehabilitación, la doctora Solangel Hernández Tápanes, Especialista de Primer Grado en Medicina Física y Rehabilitación, señala que este es “un proceso global y continuo de duración limitada y con objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de independencia física y las habilidades funcionales de las personas con discapacidades, así como su ajuste psicológico, social, vocacional y económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida”.

Significa la especialista que la rehabilitación es un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado funcional óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad.

Entre las modalidades de la atención en rehabilitación está la que se tributa en el sistema primario de salud, singular en Cuba pues es una estrategia cuyo objetivo principal es disminuir el impacto de la limitación de las personas y propicia su integración social. La tendencia al envejecimiento poblacional del país hace que sea cada vez más importante esta especialidad.

“Está comprobado –apunta– que del 80 al 85 por ciento de las personas que necesitan rehabilitación lo logra en el contexto comunitario”. Agrega que el país dispone para ello de especialistas en terapia ocupacional, logopedia, foniatría, ortesis, prótesis, podología; y de tecnólogos de la salud y profesionales y técnicos altamente calificados, junto a trabajadores sociales.

Gracias a que Cuba garantiza de forma gratuita en sus tres niveles de atención de salud la seguridad y la asistencia que dan cobertura a toda la población, se hace posible elevar su calidad de vida.