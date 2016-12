Medicina Natural y Tradicional: una alternativa “verde”

Por ROBERTO JESÚS HERNÁNDEZ

La Medicina Natural y Tradicional (MNT), cuyas raíces se nutren de miles de años de conocimiento, es ampliamente reconocida hoy por su efectividad en países desarrollados y en vías de desarrollo, como enorme contribución a la salud humana.

También llamada alternativa o complementaria, la modalidad abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que varían entre países y regiones, aunque su creciente popularidad deviene constante en todo el mundo.

Destaca la Agencia Cubana de Noticias que Cuba no constituye excepción entre las naciones que defienden los usos de la igualmente denominada medicina verde, a tono con el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que su empleo con calidad, seguridad y eficacia comprobadas contribuye a asegurar la atención médica.

El Lineamiento 158 de la Política Económica y Social del Partido refrenda que la Mayor de las Antillas prioriza el aseguramiento, producción y comercialización de productos naturales, así­ como la atención médica que utiliza la MNT como complemento a la medicina ortodoxa.

Muy ilustrativas resultan las propias palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al expresar que “la medicina natural y tradicional no es una solución a la pobreza, sino una opción a la riqueza”.

La MNT es tal vez la rama médica más subestimada, no obstante los probados beneficios de fitofármacos y apifármacos, ozonoterapia, acupuntura, homeopatía, terapia floral, hidrología médica, heliotalasoterapia y otras modalidades disponibles también en la isla.

Otra dimensión del tema lo constituye el potencial aún por explotar para la exportación de plantas medicinales, debido a la abundancia de especies vegetales beneficiosas para la salud humana, y sus suelos no contaminados por sustancias nocivas.

Según se conoció en el evento Plantas Medicinales 2016, efectuado en mayo último en el balneario de Varadero, en la actualidad se trabaja en el estudio de mercados potenciales para comercializar esta clase de producciones, sobre todo en el continente europeo.

En Cuba existen productores que reúnen condiciones de infraestructura y otras para obtener plantas medicinales hoy destinadas solo al mercado interno, y exportarlas vivas, secas, como extracto o con otra forma de presentación, aunque falta tecnología

para dar el acabado a esos productos.

La creciente popularidad de la medicina verde y la manifiesta voluntad política a favor de la salud pública en Cuba, permiten augurar un futuro exitoso al desarrollo de la modalidad en el país caribeño a fin de mejorar la calidad de vida de la población y también sustituir importaciones (ACN).