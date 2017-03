Glicoproteína SV2C vs mal de Parkinson

ROMA, 2 MAR – En la lucha contra el mal de Parkinson, un grupo de investigadores individualizó un nuevo blanco para tomar en la mira. Se trata de una proteína llamada SV2C.

La glicoproteína SV2C forma parte de una familia de proteínas involucradas en regular la liberación de neurotransmisores en el cerebro.

Ahora, la nueva investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), muestra que es capaz de controlar la liberación de dopamina en el cerebro.

Un equipo de investigadores de la Emory University de Atlanta, Estados Unidos, generó ratones privados de esta proteína SV2C, evidenciando que en estos animales estaba presente menos dopamina en el cerebro, condición vinculada a las manifestaciones de Parkinson.

Además, analizando el cerebro de pacientes fallecidos que sufrieron el mal de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, los científicos descubrieron que la presencia de SV2C resultaba solo en el cerebro de los ‘parkisonianos’.

‘Nuestra investigación revela una conexión entre SV2C y dopamina y sugiere que terapias farmacológicas que tenemos como target SV2C podrían revelarse útiles en la enfermedad de Parkinson o por otros males vinculados a la dopamina’, comentó Gary W. Miller, profesor asociado de la Rollins School of Public Health de la Universidad de Emory y autor senior del estudio.(ANSA).