Científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa describieron la mutación que sufre el área externa donde se desarrolla el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y lo hace resistente a los antirretrovirales.

Estudios preliminares identificaron la zona donde se desarrollaba la mutación. Esta es el área externa a la proteasa, principal proteína que influye en la maduración del VIH.

La investigación se llevó a cabo haciendo un seguimiento al ácido desoxirribonucleico (ADN) de los virus, en pacientes que recibieron tratamientos para frenar la acción de la proteasa durante nueve años.

La responsable del grupo de Escape Inmunitario y Vacunas (Virievac) de IrsiCaixa, Julia García, destacó que los inhibidores de la proteasa del VIH hace que el virus no cause infecciones. Sin embargo, cuando el tratamiento no da los resultados esperados inicia la mutación en zonas específicas de esta proteína.

La revista Scientific Reports, del grupo Nature, publicó este viernes la investigación con el fin de cooperar con la creación de nuevos medicamentos que sean efectivos para frenar mutación del virus.

El IrsiCaixa aseguró que el hallazgo permite prever si un paciente es portador del virus resistente al tratamiento antirretroviral, simplificando su adecuación.

