Colima, Abr (Notimex).- El dolor de cabeza o cefalea es el síntoma cada vez más frecuente en los humanos, ya que todas las personas han tenido alguna vez esta molestia, aunque es más frecuente en mujeres debido a las hormonas en los estrógenos, informa la Secretaría de Salud y Bienestar Social.

En el marco del Día Mundial de la Cefalea, la dependencia estatal detalló que el dolor de cabeza se divide por tracción, vascular y tensional -que es la más frecuente-, ya que de cada 100 pacientes con dolor de cabeza, 80 padecen del tipo tensional, 15 son de origen vascular y cinco son de por algún tumor, coágulo, parásitos o derrame.

El dolor de cabeza tensional se debe al estrés causado por la vida tan rápida que se lleva, lo que provoca que el paciente descanse muy poco; aunque otras causas son desayunar tarde o no hacerlo, así como los problemas económicos, laborales y familiares.

Del total de personas que tienen cefalea, entre un 10 y 15 por ciento sufre migraña (dolor en un lado y otro de la cabeza, náuseas y vómitos por la noche), presentándose más en mujeres, pues una de cada cuatro cursan este dolor y uno de cada seis varones lo padecen.

Asimismo, es recomendable llevar a cabo un diagnóstico médico de la cefalea y no automedicarse, ya que existen cientos de causas de la misma, y en los casos en que el dolor no cede con medicamentos y aumenta, se tienen que hacer estudios para verificar si no hay otro problema, incluso para descartar un tumor.

De esta manera, se puede otorgar el tratamiento en función de las características que presenta el dolor de cabeza, ya que en relación a la cefalea tensional, el paciente no ocupa un medicamento, sino modificar sus hábitos de vida.

En cuanto a la migraña, deben otorgarse medicamentos por algunos meses y recomendar dietas en las que se eviten productos como pistaches, chocolates, aguacates, nueces, pasas, bebidas con cafeína, carnes procesadas, tabaco y alcohol, que tienen sustancias que van a desencadenar el dolor de cabeza.