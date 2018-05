Un fármaco desarrollado por científicos de la Universidad de Texas (Estados Unidos) y probado en varias especies de animales ha ofrecido resultados prometedores contra el síndrome de abstinencia alcohólica, de modo que en el futuro podría ayudar en el tratamiento de pacientes humanos, informa el sitio oficial de la alta casa de estudios.

El medicamento experimental, llamado JVW-1034, fue probado con éxito en lombrices y ratas adictas al alcohol. El compuesto no generó los efectos secundarios negativos propios de otras drogas utilizadas para el mismo fin, gracias a que actúa sobre una secuencia molecular diferente.

El fármaco actúa sobre el receptor celular sigma 2, implicado en el ciclo de refuerzo y recompensa que caracteriza la dependencia alcohólica, logrando un efecto modulador sobre el síndrome de abstinencia, detalla el documento publicado por los investigadores en la revista Neuropsychopharmacology.

Un aliado contra la recaída

Los expertos planean desarrollar una píldora basada en el JVW-1034 la cual, ingerida de manera crónica o en situaciones de estrés, pueda bloquear los síntomas de abstinencia para ayudar a un paciente dependiente a no sufrir una recaída.

Sin embargo, los científicos advierten que el fármaco por sí mismo podría no ser suficiente para una terapia efectiva, ya que la dependencia alcohólica puede involucrar desórdenes a nivel genético que la ciencia aún no logra comprender en su totalidad y que no podrían ser modificados con este compuesto de manera permanente.

(Actualidad RT)

¿Adiós al alcoholismo?: Crean un fármaco que neutraliza el síndrome de abstinencia