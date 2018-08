El útero didelfo es una malformación congénita. En personas con esta alteración, el útero tiene su cavidad dividida en dos partes por un septo o tabique, el cual puede ser completo llegando al cérvix o solamente alcanzar 2 tercios, la mitad o 1 tercio de la longitud de la cavidad uterina. (todopapas.com)

El útero doble es una anomalía congénita rara. En el caso de un feto de sexo femenino, el útero comienza a desarrollarse en la forma de dos tubos pequeños. A medida que el feto crece, los tubos normalmente se unen para crear un órgano delgado de mayor tamaño: el útero.

Un útero didelfo (doble útero) es una anomalía congénita del útero según la cual en una mujer, cuando se le están formando los órganos antes de nacer, se desarrollan en lugar de uno dos úteros y dos cuellos uterinos que pueden terminar en una o dos vaginas.

A veces, sin embargo, los tubos no se unen completamente. Cada uno, en cambio, se desarrolla por separado y con una estructura independiente. El útero doble puede tener un solo cuello uterino hacia la vagina, o cada cavidad uterina puede tener un cuello uterino. En muchos casos, se presenta una pared delgada de tejido a lo largo de toda la vagina, que genera dos cuellos uterinos separados.

Las mujeres con útero doble a menudo tienen embarazos exitosos. Sin embargo, esta malformación puede aumentar el riesgo de tener un aborto espontáneo o un parto prematuro.

Tener útero doble por lo general no provoca ningún síntoma. La afección puede descubrirse durante un examen pélvico de rutina o durante pruebas de diagnóstico por imágenes realizadas para determinar la causa de abortos espontáneos repetidos.

Las mujeres que tienen vagina doble junto con útero doble pueden consultar inicialmente con un médico debido a sangrado menstrual que no puede absorberse con un tampón. En situaciones como esta, la mujer se colocó un tampón en una vagina, pero la sangre sigue saliendo del segundo útero y por la segunda vagina. (mayoclinic.org)

En el caso de esta joven británica, Hazel Jones, de 27 años, se trata de un útero didelfo con dos cuellos uterinos y con dos vaginas. Precisamente, el tener dos vaginas se considera lo más insólito de su caso, ya que este tipo de malformación solo afecta a una mujer de entre un millón.

Es muy habitual que un útero didelfo no se detecte hasta la adolescencia, que es cuando se notan los primeros síntomas que pueden dar lugar a pensar que se puede tener esta malformación uterina. Incluso el hecho de tener un útero didelfo puede dar lugar a abortos espontáneos, hemorragias abundantes, embarazos de riesgo, etc. Pero hasta que no se sienten los primeros síntomas de la menstruación es raro detectar que se tiene un útero didelfo. Es por esto que hasta los 18 años, Hazel Jones no le dio la importancia a los dolores, exceso de menstruación o los calambres que sentía. Fue por su novio, quien le dijo que algo en ella no era “normal” lo que la hizo acudir al ginecólogo a investigar qué había fuera de normal en sus genitales.

Al parecer, la revista “This morning” de la cadena inglesa ITV le ha hecho una entrevista para conocer cómo se convive con dos úteros y qué se siente. Según palabras de la entrevistada, parece que no le preocupa demasiado el hecho de padecer esta rara malformación, es más si le piden enseñar las dos vaginas no tiene problemas en hacerlo, no parece ser algo que la avergüence. Algo que comparto bastante ya que este tipo de malformaciones raras, si se tienen controladas y no suponen ningún riesgo para la salud podrían quedar en una simple curiosidad. Incluso la joven Hazel Jones explica en su entrevista que el hecho de tener dos úteros, y dos vaginas, le ha hecho “perder dos veces la virginidad” y además ha declarado que su “vida sexual es estupenda”.

No obstante, los médicos ya le han advertido de las contraindicaciones de quedarse embarazada con este tipo de útero, aunque ella se ha negado a operarse por evitar el postoperatorio y la cicatriz que le deja la operación. Hay que tener en cuenta que un embarazo con útero didelfo es un embarazo de alto riesgo y así como hay mujeres que han llevado un embarazo muy saludable y sin problemas con este tipo de malformación, también hay mujeres que sufren embarazos muy delicados e incluso abortos, por lo tanto es una malformación que pone en riesgo el embarazo. (empresayeconomia.republica.com)

Hermanos, pero no gemelos

En 2010 Una mujer estadounidense es noticia, no por tener el útero didelfo, sino porque está gestando dos bebés, uno en cada útero. Los pequeños han sido concebidos con una semana de diferencia, así que nacerán a la vez, serán hermanos pero no gemelos. Lo habitual es que sólo se produzca el embarazo en uno de los úteros, como el de Angie Cromar, la mamá, no hay más de 100 casos descritos.

La madre conocía el estado de su útero que no le había impedido tener dos embarazos normales anteriormente. Tras la sorpresa de la primera ecografía, está contenta con la extraña circunstancia. Los médicos le han informado de que tiene riesgo de parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer, lo que le hace estar un poco nerviosa por el final del embarazo. (unomasenlafamilia.com)

