TIANJIN, 11 sep (Xinhua) — Un grupo de investigadores chinos y estadounidenses identificó un gen que juega un papel clave en el desarrollo de cáncer de sangre.

Los síndromes mielodisplásicos (MDS) son un grupo de cánceres en los cuales las células sanguíneas inmaduras en la médula ósea no maduran y, por lo tanto, no se convertirán en células sanguíneas sanas. Alrededor de 30 por ciento de los pacientes con MDS podrían desarrollar leucemia. Hasta el momento, no existe cura y la incidencia está aumentando a medida que la población global envejece.

Se cree que los MDS son causados por mutaciones de genes en las células madre que producen la sangre en la médula ósea. Estudios previos han encontrado de 40 a 60 mutaciones de genes en pacientes con MDS, pero el mecanismo de cómo funcionan esas mutaciones genéticas y su papel en el desarrollo de MDS no se ha aclarado.

Un grupo de investigación, encabezado por expertos del Instituto de Hematología de la Academia de Ciencias Médicas de China y la División de Hematología Experimental y Biología Cancerígena Infantil de Cincinnati, ha identificado en células de pacientes un factor de transcripción HIF1A, codificado por el gen HIF1A, que puede regular funciones en las células madre que producen la sangre en la médula ósea.

En experimentos hechos en ratones, los investigadores removieron o inhibieron el gen HIF1A y encontraron que todos los ratones con MDS prolongaron su supervivencia y sus condiciones de salud mejoraron significativamente, lo cual confirmó el papel que tiene el gen en el desarrollo de MDS.

La investigación fue publicada recientemente en la revista internacional “Cancer Discovery”.

En adelante, el estudio se enfocará en el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias HIF1A para pacientes con MDS, comentó el investigador Xiao Zhijian.