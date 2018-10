El egresado de la carrera de Químico Fármaco Biólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Esteban Flores Cortés, dijo que desde la Universidad de Cornell, Nueva York, Estados Unidos, investiga el virus del herpes simplex para ayudar al cuerpo a combatirlo.

El también especialista en química analítica agregó que 70 por ciento de la población mundial está infectada de algún tipo de herpes y él lo estudia desde hace más de seis años porque quiere averiguar la interacción entre el virus y su huésped.

“Éste se esconde en las neuronas sensoriales, una vez infectado estás infectado de por vida, no hay cura ni cómo eliminarlo, hay manera de tratarlo y ahí entra mi investigación: queremos suprimirlo o ayudar a las células a, naturalmente, combatir el virus”, indicó.

Comentó que las células tienen mecanismos antivirales, “sólo que todavía no queda claro qué es lo que pasa con esta infección viral y cómo deshabilita dichos mecanismos”.

Explicó que no puede compartir más resultados de su investigación por que busca protegerla, ya que hay patentes e intereses involucrados, no obstante, está en el proceso de escribir tres artículos para completar su tesis de doctorado.

El investigador adelantó que se desarrolla un tratamiento aprobado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos en la que el virus del herpes será usado para tratar canceres cerebrales.

Manifestó que visitó la UAG para platicar con sus autoridades y dar a conocer los últimos adelantos de sus estudios.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, inició su carrera profesional al impartir clases de matemáticas, física, química en inglés en la Preparatoria UAG del año 2008 a 2012.

Después comenzó un doctorado en Bioquímica en la Universidad de Alberta, Canadá; luego, pasó un examen directo para estudiar el doctorado en inmunología y enfermedades infecciosas con especialidad en virología en la Universidad de Cornell, Nueva York, Estados Unidos.

Casado y con 36 años de edad, el egresado expresó que se siente agradecido con la UAG porque fue apoyado con recursos financieros, información, trámites y recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“Me abrió las puertas al extranjero, durante mis estudios tuve la oportunidad de irme de intercambio científico a la Universidad de Alberta, lo que me permitió conocer la investigación; una vez graduado retomé mis contactos de estadía científica para iniciar mi doctorado, además, sigo en contacto con profesores de aquí, siempre me han abierto las puertas’, dijo.

Indicó que durante su segundo año en Alberta apoyó a estudiantes de primer ingreso, su labor, le consiguió un reconocimiento como mejor profesor asistente; por desgracia, una vez que pasó su examen de precandidatura al doctorado, su trabajo de investigación lo ha absorbido y no ha podido impartir clases de nuevo.

‘Siempre fui muy creativo, curioso, me gustaba aprender cosas; se me dio la oportunidad de conocer el método científico y me quedé con él; aprendí mucho en lo que se refiere a investigar, la ciencia y el conocimiento”, añadió.

Afirmó que hace lo que le gusta y esa es parte de su filosofía de vida: encontrar con qué apasionarse y hacerlo”si quieres entrar a la ciencia por el dinero, te diría que no; busca mejor la industria para hacer dinero; la ciencia es un área gentil y noble, que requiere de mucho tiempo dedicación y pa ciencia” .

“Puedes vivir bien y, mientras hagas lo que te gusta, te sentirás contento, los harás siempre, te levantarás a la hora que sea para hacerlo”.