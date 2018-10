México, 9 Oct (Notimex).- Al menos una de cada cuatro muertes en el mundo son consecuencia de una trombosis, por lo que urge generar una con ciencia de las causas que generan este problema y las acciones y medidas para evitar su desarrollo.

Especialistas en Salud y de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia advirtieron lo anterior, al anunciar las actividades que tendrán lugar en el marco del Día Mundial de la Trombosis, el próximo 13 de octubre.

En conferencia de prensa, Raúl Izaguirre Ávila, miembro de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, explicó que este problema, como muchas enfermedades no transmisibles, son el resultado del cambio de paradigma que generaron los antibióticos para la salud.

Y es que con la llegada de los antibióticos se duplicó la esperanza de vida, lo que a su vez se tradujo en la cuadruplicación de la población en el último siglo, comentó el también experto del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

El resultado, una población que hoy tiene más esperanza de vida y que alcanza edades más avanzadas, pero por lo mismo incrementa su exposición a riesgos generados por la edad, así como por su intervención médica mayor (operaciones) más accesibles.

Reveló que como resultado de ello, tan solo de 1990 a 2010 se contabilizó un incremento del 35 por ciento en enfermedad de las arterias coronarias, y hasta 25 por ciento en padecimientos de tipo vascular cerebral.

Es decir, han habido más infartos de corazón y de cerebro en los hospitales, con cerca de 10 millones de casos de trombosis en el mundo.

Es por ello que, en la actualidad es apremiante hacer con ciencia sobre los causantes de la trombosis y las medidas que se deben considerar para su prevención, ya que se trata de un padecimiento asintomático y en la mayoría de los casos, su primer sintomatología ‘es el fallecimiento del paciente’.

En ese sentido, Mary Carmen Amigo, miembro electo del Council International Society on Thrombosis and Haemostasis, reiteró que una de cada cuatro muertes en el mundo es generada por una trombosis.

Entre sus principales manifestaciones o consecuencias están el infarto de corazón, el ictus o infarto cerebral y la tromboembolia venosa, por lo que ahora se le puede considerar como un problema de salud pública.

Hoy más que nunca se necesita educación en el mundo, ya que 39 por ciento de la población no sabe que es un coágulo el causante de la tromboembolia, el 72 por ciento no sabe cuales son los síntomas de un padecimiento de esta naturaleza y 81 por ciento no sabe qué sentiría si tuviera una trombosis.

Destacó que las personas que están en mayor riesgo son las que han sido sometidas a una cirugía mayor, en 36 por ciento, seguidas de quienes son hospitalizadas, 25 por ciento, y problemas de cáncer, 16 por ciento.

El Día Mundial de la Trombosis se convierte en una oportunidad para que a través de conferencias, congresos, cursos, intercambio de experiencias y la participación de medios de comunicación y redes sociales, se difunda la importancia de aprender la naturaleza de la trombosis y las formas de evitarla.