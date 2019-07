lainformacion.com

Washington, 9 jul (Prensa Latina) La longevidad de un ser vivo está determinada por sus telómeros, las estructuras que protegen los cromosomas, comprueba un estudio publicado hoy en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La longitud de los telómeros varía a medida que envejece un organismo, explican los autores, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, de España.

Cada vez que las células se multiplican para reparar daños, sus telómeros se hacen un poco más cortos. Si en el transcurso de la vida se acortan demasiado y no se pueden regenerar, la célula deja de funcionar normalmente, señalan en su artículo.

Para llegar a estas conclusiones, el estudio comparó los procesos de envejecimiento de las personas con los de otras ocho especies animales que tienen esperanzas de vida muy diversas: el elefante de Sumatra, el ratón, la cabra, el delfín mular, el reno, el buitre leonado, el flamenco rojo y la gaviota de Audouin.

Hemos encontrado un patrón universal que explica la duración de la vida de las especies, subrayó María Blasco, una de las autoreas.

Por otra parte, señaló, nuestro estilo de vida también influye en el estado de los telómeros: Sabemos que en humanos el estrés, fumar o consumir determinados alimentos los acorta, mientras que hacer ejercicio, por ejemplo, los mantiene.

Sin embargo, todavía no se entendía bien qué relación había entre los telómeros de cada especie y su longevidad, pues hay animales que los tienen muy largos y viven poco, mientras que otros los tienen más cortos y viven más tiempo.

A su juicio, los telómeros humanos son más cortos, pierden de media unos 70 pares de bases al año. La esperanza de vida media de una persona es de 79 años y hay numerosos casos registrados de supercentenarios. Es decir, lo que importa a la hora de envejecer no es la longitud absoluta de los telómeros sino la velocidad a la que se acortan, puntualizó.