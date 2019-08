Foto: elcomercio.pe

Por LIZABET GARCÍA ROMERO, Estudiante de Periodismo. (Especial de la ACN para BOHEMIA)

En el mundo las personas contraen alrededor de 340 millones de infecciones de transmisión sexual (ITS) curables cada año, según el libro Salud Sexual para el Milenio: Declaración y Documento Técnico, publicado por la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que tuvo como Coordinador y Redactor Jefe al sexólogo estadounidense Eli Coleman, director del Programa de Sexualidad Humana en la Universidad de Minnesota, y profesor en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria.

Cuba no queda exenta de esta situación, aunque Yainerys Pérez Acuña, Coordinadora de Consejería en el Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/SIDA, afirmó que, en comparación con las otras Infecciones de Transmisión Sexual prevalecientes en la actualidad, la cifra de personas con VIH en nuestro país es reducida.

Hasta 2018 en Cuba vivían 25 494 personas con VIH. Los datos de la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del país muestran un crecimiento notable en las ITS más frecuentes; el condiloma, la gonorrea y el herpes simple.

En el caso de la sífilis, en el 2018 hubo un decrecimiento de un 8 por ciento con respecto al 2017; sin embargo, continúa siendo la que más casos reporta a nivel nacional. El segundo lugar lo ocupa el condiloma, con un incremento del 15.6 por ciento.

Jugando al escondite

Los datos de la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud de Cuba muestran que ha habido un crecimiento notable en las ITS más frecuentes: condiloma, gonorrea y herpes simple. (Foto LIZABET GARCÍA ROMERO)

Mariana* es una muchacha de apenas 25 años que mantuvo relaciones desprotegidas con su novio. Este, en lugar de velar por la salud de la mujer que supuestamente quería, no le refirió que unos años atrás había recibido tratamiento médico por contraer el Virus del Papiloma Humano (Condiloma) y, aunque ya no presentaba lesiones en sus genitales, la contagió.

La irresponsabilidad de ambas partes provocó la separación de la pareja y, por supuesto, un recuerdo desagradable que arrastró Mariana en su cuerpo el resto de su vida.

Explicó la enfermera Anais Betty Cruz Silvera, máster en Enfermedades Infecciosas, encargada de la consulta de ITS del Policlínico Luis Augusto Turcios Lima, del municipio capitalino de Diez de Octubre, que el condiloma se diagnostica por examen físico ya que aún el país no cuenta con la tecnología necesaria para detectarlo a nivel de laboratorio.

La verruga que sale en los genitales es indolora y puede manifestarse en forma de ramillete. Esta se quema con un medicamento llamado podofilina, pero pudiera salir nuevamente porque la enfermedad se queda en la sangre, a diferencia de otras como la gonorrea.

Aprisa, pero silenciosa

La utilidad de la prevención y de tratamientos antirretrovirales mejoran la salud de los enfermos y han incrementado la esperanza de vida al frenar la progresión de la enfermedad y reducir los niveles del virus en sangre. (Foto LIZABET GARCÍA ROMERO).

El joven Marcos*, que formó parte de ese 1.9 por ciento de incremento de la blenorragia en el pasado año, relató: “Comencé a sentir ardor al orinar y pensé que quizás se podía tratar de una infección en los riñones, pero al percatarme de que estaba expulsando una secreción amarillenta, comenzó la preocupación y decidí buscar ayuda médica. La doctora diagnosticó una posible gonorrea y, al hacerme el exudado, este dio positivo. Me puse muy mal porque apenas llevaba con mi pareja dos meses y pensé que había ocultado su padecimiento; luego supe que en algunas mujeres puede presentarse de forma asintomática, que quizás ni ella misma sabía que estaba enferma’’.

Cuando Marcos estuvo preparado para darle la noticia a Carla, su novia, le explicó lo sucedido y para terminar el día, entre sollozos, la chica le reveló: “por si fuera poco, estoy embarazada’’.

Liset Rodríguez Pérez-Borroto, doctora del Consultorio No.10 del municipio de Diez de Octubre, explicó que la blenorragia, bien conocida como gonorrea, representa un peligro para el bebé si no se trata a tiempo, pues durante el parto la infección puede provocar ceguera.

En su primera visita al ginecólogo, Carla decidió decírselo a su madre; entre ambos problemas, el mayor: “En el momento que mi hija me comentó la novedad me dio mucha rabia, pues siempre le estaba advirtiendo sobre este tipo de cosas y repitiéndole lo mismo acerca de la necesidad de la protección. Finalmente no me quedó más alternativa. Le brindé mi apoyo para que hiciera junto a Marcos el tratamiento y luego interrumpir su embarazo sin ningún tipo de complicación’’.

La enfermera Cruz aclaró que para realizar una regulación menstrual o un legrado es necesario repetir todos los análisis pertinentes para comprobar que la infección fue totalmente erradicada. Además, cualquier trastorno de este tipo en la zona de los genitales es una puerta de entrada para el VIH.

A mal tiempo… mi única cara

Mientras se tomen las medidas necesarias, se puede disfrutar del placer sexual sin correr riesgos. (Foto soycarmin.com).

Miguel* era un muchacho de 18 años, caracterizado por la sonrisa que en todo momento iluminaba su rostro. Hace ya algunos meses se le marchitó. Se suicidó, dejando su único motivo en una triste carta; había contraído VIH.

Según Victoria Fajardo Quesada, Psicóloga del Centro de ITS/VIH de la Víbora, Diez de Octubre, cuando los pacientes descubren que tienen VIH es un impacto fuerte. Primeramente entran en la etapa de negación, pues no son capaces de interiorizar que están en esa situación; luego, cuando pasan a la de depresión, normalmente acuden a Centros de Consejería en busca de ayuda médica y psicológica.

“Aunque hay algunos casos, el suicidio no es muy frecuente por ese motivo debido a que el paciente tiene la posibilidad de llevar una vida normal con VIH”.

Ese es el caso de Sandra*, que es seropositivo desde hace 20 años, pero lleva una vida ejemplar ya que mantiene el tratamiento, tiene una alimentación saludable, duerme ocho horas diariamente, no ingiere bebidas alcohólicas y se examina cuando lo requiere.

Siempre hay una solución

El artículo “Las Infecciones de Transmisión Sexual: una revisión dirigida a la atención primaria de salud’’, de los doctores Mónica Álvarez Mesa, Lilia de la Torre Navarro y José Domínguez Gómez, publicado en el número del 30 marzo del 2014 de la Revista Cubana de Medicina General Integral, asegura que se ha demostrado la utilidad de la prevención y de tratamientos antirretrovirales, que mejoran la salud de los enfermos y han incrementado la esperanza de vida al frenar la progresión de la enfermedad y reducir los niveles del virus en sangre.

Gustavo Valdés Pi, Jefe del Departamento de Trabajo Comunitario del Cenesex, comentó que se hacen actividades en estrecha colaboración con el Centro de Prevención. (Foto LIZABET GARCÍA ROMERO).

Además del Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/SIDA otras instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) se unen a la tarea para evitar la propagación de estas infecciones.

Gustavo Valdés Pi, jefe del Departamento de Trabajo Comunitario del Cenesex, destacó que se hacen actividades en estrecha colaboración con el Centro de Prevención como es la de aplicar la metodología de educación de pares para realizar eventos de prevención de enfermedades, promoción de salud, distribución de condones y pruebas rápidas de VIH. “Mientras se tomen las medidas necesarias, se puede disfrutar del placer sexual, por eso es importante recordar que antes del lamento, precaución”, afirmó Valdés.

*Los nombres han sido cambiados a petición de los testimoniantes.