Contaminadas con E. coli 97,000 libras de ensalada

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos retiró cerca de 97,272 libras de ensaladas que contenían carne o pollo ya que estaban contaminadas con E.coli.

Las ensaladas fueron empacadas por Missa Bay, LLC. entre el 14 y el 16 de octubre. Su número EST es 18502B.

Los productos fueron distribuidos en Alabama, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Virginia, y Wisconsin.

La investigación inicial detectó la bacteria en una ensalada Ready Pac Caesar con pollo criado sin antibióticos. La muestra se tomó en Maryland, y luego se encontró que otros productos tenían la misma lechuga contaminada.

