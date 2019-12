Chile picante puede salvarte la vida

El chile picante es un alimento muy común usado en la cocina de varios países en el mundo, pero lo que muchos no saben es que quienes lo consumen de manera regular reducen el riesgo de muerte en 23% en comparación con las personas que no lo consumen.

El estudio incluyó a 22.811 ciudadanos italianos adultos, de los cuales se observó su estado de salud durante un periodo aproximado de ocho años. Después se comparó el impacto del chile picante en sus hábitos alimenticios. Los investigadores pudieron observar que las personas que regularmente consumían este alimento, en un promedio de cuatro veces a la semana o más, redujeron el riesgo de un ataque cardiaco en un 40%, mientras que la reducción del riesgo de muerte cardiovascular se redujo a la mitad.

“Un hecho interesante es que la protección contra el riesgo de mortalidad era independiente del tipo de dieta que la gente seguía. En otras palabras, el efecto protector del chile picante es tanto para quienes siguen una dieta sana como para los que no comen muy saludable”, dijo Marialaura Bonaccio, epidemióloga y coautora del estudio al portal EurekAlert.

Sin embargo, los autores del estudio, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, afirmaron que se deben realizar nuevas investigaciones para comprender más sobre los beneficios del chile picante y otros pimientos similares que son diversos y están por todos los rincones del planeta.