Nuevo método controla avance del cáncer de seno

El cáncer de seno es uno de los más comunes a nivel mundial, y específicamente en el Reino Unido, con alrededor de 55,000 casos nuevos cada año. A pesar de ello, su pronóstico no es tan oscuro. El 80 por ciento delas personas con cáncer de mama sobreviven durante 10 años o más, con algunas excepciones.

Pero las investigaciones en torno a este tema continúan. Recientemente, un equipo de investigadores dio a conocer un nuevo método de escaneo llamado imagen hiperpolarizada de carbono 13 que puede utilizarse para controlar el cáncer de seno. Según lo indicado en su artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences hoy, por medio de este es posible ver en tiempo real qué regiones de un tumor de seno se encuentran activas.

Imagen hiperpolarizada de carbono 13

El piruvato de carbono 13 hiperpolarizado es una forma de molécula marcada con isótopos, la cual es ligeramente más pesada que el piruvato natural. Nuestros cuerpos pueden formarla a partir de la descomposición de la glucosa y otros azúcares.

Como es de esperar, las células de nuestro cuerpo convierten el piruvato en lactato como parte de los procesos metabólicos para la producción de energía y los componentes básicos para crear nuevas células.

Sin embargo, bien sabemos que las células que forman los tumores tienen un metabolismo diferente a las células sanas. Por lo tanto, producen lactato más rápidamente que en los procesos normales. Esta es la referencia para el control de los tumores por medio del nuevo método.

Evaluando la conversión de piruvato en lactato

Los científicos hiperpolarizaron o magnetizaron el piruvato de carbono 13 enfriándolo aproximadamente a un grado por encima del cero absoluto de -272 °C, y exponiéndolo a radiación de microondas y campos magnéticos extremadamente fuertes. La magnetización de las moléculas de piruvato de carbono 13 aumenta la intensidad de la señal en 10,000 veces para que sean visibles en el escaneo. El resultado fue que el material congelado se descongeló, y luego se disolvió en una solución inyectable.

Los investigadores del Cancer Research UK Cambridge Institute y el Departamento de Radiología de la Universidad de Cambridge decidieron aplicar una nueva técnica para medir qué tan rápido los tumores de los pacientes metabolizaban esta molécula natural. Esto a fin de detectar diferencias en el tamaño, tipo y grado de los tumores, tres factores que sirven de referencia para saber qué tan agresivo es el cáncer.

El equipo aplicó la técnica en siete pacientes del Hospital de Addenbrooke diagnosticados con varios tipos y grados de cáncer de mama antes de recibir el tratamiento para correspondiente.

Se les inyectó la solución elaborada, luego de lo cual recibieron una resonancia magnética en el hospital. El escaneo se empleó para medir qué tan rápido se convertía el piruvato en lactato.

Fue así como dieron con más detalles de la “topografía”, del tumor, pudiendo diferenciar las variaciones en el metabolismo entre diferentes regiones del mismo tumor, lo cual dicho de una manera más sencilla, significaría que algunas zonas estarían más activas que otras.

Mejores decisiones para el tratamiento

El profesor Kevin Brindle, investigador principal del Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido de Cambridge, afirma que esta es una de las imágenes más detalladas del metabolismo del cáncer de mama que se ha podido lograr hasta ahora. A lo cual agregó:

“Combinando esto con los avances en las pruebas genéticas, esta exploración podría permitir en el futuro a los médicos adaptar mejor los tratamientos a cada individuo y detectar si los pacientes responden a los tratamientos, como la quimioterapia, antes de lo que es posible actualmente”.

Ahora el método se probará en grupos más grandes de pacientes, a fin de confirmar su aplicación como control de los tumores, lo cual a su vez podría influir en las decisiones de tratamiento dentro de los hospitales.

