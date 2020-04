“A Cuba la viví como una gran familia”, expresó argentina graduada de la ELAM

Noelia Poggi divide hoy su trabajo como doctora en dos centros de salud de la provincia argentina de Buenos Aires, con una premisa que la mueve, heredada de sus estudios en Cuba, donde se graduó hace 14 años.

En estos días de pandemia y con el reto de trabajar en dos lugares, uno en la municipalidad de La Plata y otro en Magdalena, -la provincia con mayor cantidad de contagios y la más pobre de Argentina-, Poggi pone el cuerpo junto a sus compañeros en la labor de detectar pacientes con sospechas del virus, que ha dejado casi 190 muertos en este país y más de tres mil 700 contagiados.

Vestida con su uniforme, interrumpe su jornada para contar los momentos que vive por estos días, quizás uno de sus mayores retos profesionales hasta hoy, pero que lleva adelante con los postulados adquiridos en una escuela que la formó como médico y también como ser humano.

“La formación cubana me ha aportado sobre todo responsabilidad y mucha ética profesional, me legó un sentido de la medicina completamente humanitario, basado en el respeto por la vida de los demás, siento que Cuba me formó como médica y persona con la idea de estar donde más se me necesita”, afirmó vía Whatsapp.