Prediabetes, síntomas, causas, riesgos, complicaciones, prevención

A partir de nuestra publicación ¿Posible diabetes? Tu cuerpo te avisa con esta señal de socorro algunos lectores se han interesado por mayores precisiones al respecto. Para ello nos hemosw apoyado ahora en el artículo Prediabetes, desde una fuente reconocida y con lenguaje asequible.

Comenzamos por una descripción general para reponder a la pregunta ¿qué significa la prediabetes? Significa que tienes un nivel de glucosa sanguínea más alto de lo normal. Aún no es lo suficientemente alto como para ser considerado como diabetes tipo 2, pero sin cambios en el estilo de vida, los adultos y niños con prediabetes son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2.

Si tuvieses prediabetes, es posible que ya esté comenzando el daño a largo plazo de la diabetes (especialmente, en el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones). Sin embargo, hay buenas noticias. La progresión de prediabetes a diabetes tipo 2 no es inevitable.

Comer alimentos saludables, hacer actividad física como parte de tu rutina diaria y mantener un peso saludable puede ayudar a que el nivel de glucosa sanguínea vuelva a la normalidad. Los mismos cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 en adultos también pueden ayudar a que los niveles de glucosa sanguínea en niños vuelvan a la normalidad.

¿Cuáles son los síntomas?

La prediabetes no suele presentar ningún signo o síntoma específico. Sin embargo, un posible signo de prediabetes es el oscurecimiento de la piel en ciertas partes del cuerpo. Las áreas afectadas pueden incluir el cuello, las axilas, los codos, las rodillas y los nudillos.

Los signos y síntomas clásicos que sugieren que has pasado de la prediabetes a la diabetes tipo 2 incluyen los siguientes:

Aumento de la sed

Micción frecuente

Exceso de hambre

Fatiga

Visión borrosa

¿Cuándo debes consultar al médico?

Consulta con el médico si estás preocupado sobre la diabetes o si notas cualquier signo o síntoma de la diabetes tipo 2. Pregúntale al médico sobre la prueba de glucosa sanguínea si presentas factores de riesgo para la diabetes.

Causas

Se desconoce la causa exacta de la prediabetes. Pero los antecedentes familiares y la genética parecen jugar un papel importante. La falta de actividad física regular y el sobrepeso con exceso de grasa alrededor del abdomen también parecen ser factores importantes.

Lo que está claro es que las personas con prediabetes ya no procesan el azúcar (glucosa) correctamente. Como resultado, el azúcar se acumula en la sangre en lugar de hacer su trabajo normal de dar energía a las células que componen los músculos y otros tejidos.

La mayor parte de la glucosa en tu cuerpo proviene de los alimentos que comes. Cuando se digiere la comida, el azúcar entra en el torrente sanguíneo. Para trasladar el azúcar del torrente sanguíneo a las células del cuerpo se necesita una hormona llamada insulina.

La insulina proviene de una glándula situada detrás del estómago llamada páncreas. El páncreas envía insulina a la sangre cuando comes.

A medida que la insulina circula, permite que el azúcar entre en las células y reduce la cantidad de azúcar en la sangre. Cuando el nivel de glucosa sanguínea comienza a bajar, el páncreas retrasa la secreción de insulina en la sangre.

Cuando tienes prediabetes, este proceso no funciona tan bien. Es posible que el páncreas no produzca suficiente insulina o que las células se vuelvan resistentes a la insulina y no permitan la entrada de tanta azúcar. Por lo tanto, en lugar de alimentar las células, el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo. ¿Te quedó claro?

Factores de riesgo

Los mismos factores que aumentan las probabilidades de contraer diabetes tipo 2 también aumentan el riesgo de prediabetes. Algunos de estos factores son:

Peso. El sobrepeso es un factor de riesgo importante de la prediabetes. Cuanto más tejido graso tengas, especialmente en el músculo y la piel que rodean el abdomen, y entre ambos, más resistentes a la insulina se volverán las células.

El tabaquismo puede aumentar la resistencia a la insulina. Los fumadores también parecen acumular más peso en la parte media.

Otras afecciones asociadas con la prediabetes incluyen:

Hipertensión arterial

Niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés) que se unen al colesterol, el colesterol “bueno”

Niveles altos de triglicéridos, un tipo de grasa de la sangre

Cuando estas afecciones ocurren junto con la obesidad, se asocian con la resistencia a la insulina.

La combinación de tres o más de estas afecciones generalmente se denomina síndrome metabólico. Sobre el síndrome metabólico te recomendamos consultar en el portal oficial de la medicina cubana: Síndrome metabólico y prediabetes

Complicaciones

La consecuencia más grave de la prediabetes es la progresión a la diabetes tipo 2. Esto se debe a que la diabetes tipo 2 puede llevar a lo siguiente:

Hipertensión arterial

Colesterol alto

Enfermedad cardíaca

Accidente cerebrovascular

Enfermedad renal

Daño en los nervios

Problemas de visión, posiblemente pérdida de visión

Amputaciones

La prediabetes se ha relacionado con ataques cardíacos no reconocidos (silenciosos) y puede dañar los riñones, incluso si no ha progresado a la diabetes tipo 2.

Prevención

Un estilo de vida saludable puede ayudarte a prevenir la prediabetes y su progresión a diabetes tipo 2, aunque tengas antecedentes familiares de diabetes. Intenta lo siguiente:

Consumir alimentos saludables

Hacer al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana, o unos 30 minutos la mayoría de los días de la semana

Bajar el exceso de peso

Controlar tu presión arterial y el colesterol

No fumar