Salvo una locura, Cuba clasifica ganando

Taipei de China derrotó a Países Bajos con pizarra de 9-5 y para los nuestros hay vida en el V Clásico Mundial

La diferencia de hora con respecto a la sede hará protagonista al insomnio, fiel aliado de las emociones, que inundarán Cuba durante la próxima madrugada.

Hoy sábado a las 11:00 p.m. hora de nuestro país, el equipo de las cuatro letras saldrá frente al anfitrión de Taipei de China, con opciones reales de clasificarse a la próxima etapa del V Clásico Mundial.

El Grupo A está al rojo vivo. Taipei de China derrotó a Países Bajos con pizarra de 9-5 y para los nuestros, con balance de un éxito y par de reveses, hay vida, aunque la única opción depende, en primer lugar, del triunfo frente a los locales.

Si los nuestros vencen a Taipei de China y Países Bajos hace lo propio ante Italia, los de la tierra de los tulipanes quedarían primeros y nosotros nos colamos en el segundo cupo.

En tanto, si Cuba gana y el otro resultado se invierte, o sea, Italia dispone de Países Bajos, los cinco equipos, incluyendo Panamá, tendrían dos victorias e igual número de derrotas en la Llave, hecho sin precedentes en estas lides, y habría que apelar a las estadísticas para descifrar los dos que avancen a la segunda ronda.

La fórmula se calcula por las carreras permitidas divididas entre los inning a la defensa. De persistir la igualdad, se revisaría el cociente de carreras limpias permitidas por entrada. Después, y solo de ser necesario, se iría al promedio colectivo de bateo.

Finalmente, si luego de verificar esos tres renglones no hay solución, algo poco probable, todo quedaría a la suerte por medio de un sorteo. Así que hasta el último out de ambos juegos no se sabrá quienes son los elegidos.

Lista de los equipos en cuanto a las anotaciones en contra:

Países Bajos – 12

Cuba – 14

Italia – 16

Panamá – 21

Taipei de China – 24

En resumen, la escuadra que dirige Armando Jonhson deberá ganar, y permitir la menor cantidad de carreras posibles, para entonces esperar por el resultado del duelo entre europeos.

En cuando al choque que nos corresponde, las claves podrían estar en apelar a un pitcheo de velocidad, tratándose de un oponente que se ha visto con dificultades ante la recta dura. Sobre todo el bullpen antillano será decisivo en el cierre.

En cuanto al bateo, lo más probable es que se mantenga la misma alineación que conectó 21 imparables frente a Panamá en el choque previo.

Así que la última será una jornada de vida o muerte para todos los conjuntos que conforman el Grupo A. Y salvo un marcador muy abultado en el duelo ajeno, Cuba debería estar en la siguiente fase si consigue derrotar a Taipei de China.

CRÉDITO PORTADA

La escuadra que dirige Armando Jonhson deberá ganar, y permitir la menor cantidad de carreras posibles, para entonces esperar por el resultado del duelo entre europeos. / Roberto Morejón.