Sensibilidad y raigal cubanía

Por el centenario de su natalicio, la poeta y ensayista Fina García Marruz es recordada en el Coloquio Voces de la República; durante el panel conmemorativo, una de las disertaciones destacará la particular resonancia de sus versos, plenos de humanismo

“No tuve la suerte de conocerla personalmente, pero a través de la lectura y el estudio de sus obras he disfrutado de un magisterio amoroso que me ha llevado a sentir más hondamente no solo mi condición de cubano, sino incluso mi fe religiosa”, comenta Juan Lázaro Besada, uno de los vicepresidentes de la Sociedad Cultural José Martí espirituana.

Juan Lázaro Besada siente la obra de Fina muy cercana a sus propias preocupaciones, tanto intelectuales como humanas. / Cortesía del entrevistado

El también poeta, ensayista y presidente del consejo municipal de esa organización en Trinidad, participará en el panel que la 25ª edición del Coloquio Voces de la República (organizado por la SCJM provincial, con el auspicio del sistema de instituciones culturales) dedicará a Fina García Marruz.

Su disertación tratará sobre la poética de quien, “con total justicia, debe ser considerada, junto a Dulce María Loynaz, una de las voces líricas femeninas más importantes en lengua española durante el siglo XX”.

-¿Por qué realza esa vertiente y no se refiere a sus ensayos?

-Fina García Marruz no es solo una poeta de altísima calidad y trascendencia. Como ensayista merece aparecer entre las figuras prominentes de nuestras letras; sin embargo, su creación poética posee acentos de una original resonancia. La preocupación de Fina, desde su posición de católica, henchida de humanismo, permite descubrir en sus versos un particular empeño por el mejoramiento humano a través de la poesía. Incluso en sus textos ensayísticos sobre José Martí hay una alta dosis de sensibilidad lírica.

-¿Sobre qué le hubiera gustado conversar con ella? ¿Quedó en el aire alguna incógnita por despejar?

-Muchos serían esos temas, pero destaco tres: su relación con la filósofa española María Zambrano, su apasionada entrega a la obra martiana y un desacuerdo con su pensamiento, pues ella decía que los Versos Sencillos de Martí eran décimas truncas; no comparto, pese al enorme respeto que la labor y la vida de Fina me inspiran, ese último criterio.

-¿Cree que ha sido suficientemente reconocida en Cuba?

-Reconocida, sí. En el ámbito cultural es una figura imprescindible. Conocida, no lo suficiente. Acaso por haber sido vista ante todo como la esposa de Cintio Vitier y no como la intelectual destacadísima que fue y seguirá siendo. No hay dudas, resulta imposible escribir la historia de la cultura cubana durante el siglo XX sin referirse a ella.

“Sería muy útil organizar ciclos de conferencias donde se promuevan y analicen sus aportes; y, cuando sea posible, reeditar algunos volúmenes suyos que no se encuentran hoy en las librerías, los cuales representarían un verdadero regalo para quienes deseen penetrar en ese espíritu todo sensibilidad, amor y raigal cubanía”.

–Aprovecho para preguntarle, ¿cómo ha evolucionado y cuál es la situación actual de Voces de la República?

-El coloquio ha ido madurando año tras año. En la actualidad es un espacio consolidado, al que concurren investigadores de todo el país y donde se descubren facetas poco conocidas y estudiadas de la etapa republicana entre 1902 y 1959. Es muy significativo que cada año participan más jóvenes, eso le augura una frescura permanente.

-¿Otras actividades concebidas por la Sociedad Cultural José Martí en Sancti Spíritus?

-Entre las diversas opciones pudiera destacar el evento Ecos de Revolución, que se realiza en Jatibonico; el dedicado a Fernando Martínez Heredia, en Yaguajay; el simposio martiano Con todos y para el bien de todos, ya habitual en Trinidad. En la propia sede provincial transcurren el Café Bonaparte, el encuentro que hemos denominado Martí, hombre universal; la muestra de artes plásticas destinada a las miniaturas.

“La filial espirituana se mantiene activa y tenemos la voluntad de continuar trabajando para reafirmar los valores de nuestra cultura”.