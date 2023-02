Shirley da Silva Cruz, Shirley Cruz, interpreta a Glaúcia en Bom Sucesso, donde interpreta un personaje lésbico, en la trama de Rosane Svartman y Paulo Halm. “Siento que estoy contribuyendo a sembrar empatía y respeto en el corazón de los espectadores”, dice la intérprete.

Nacida en una familia de clase media, Shirley se vio obligada a lidiar con el racismo desde que era una niña. “La gente que es negra aprende muy temprano, ¿sabes? Es cruel. Pero solo se te pega después, porque de niño te cuesta entender lo que pasa”, desahoga. “Por otro lado, siempre tuve actitud, nunca me resigné. Fui una excelente alumna,… y nunca bajé la cabeza, siempre discutí”, concluye.

Shirley Cruz durante el Festival de Cannes con el resto del elenco.

Comenzó su carrera en la película “Ciudad de Dios”, protagonizó la serie “Filhos do Carnaval”, estuvo en varias producciones en canales como TV Globo, Universal Channel, Canal Brasil y Netflix. Fue actriz en la película “La vida invisible de Eurídice Gusmão”, de 2019 y ganadora en Cannes, y una película que pudo llevar a Brasil a un Oscar. En fin, ha actuado en más de 35 películas, aproximadamente 10 series y un largometraje.

Fundadora de la Compañía Contemporánea Mujer de Palabra , donde produce, escribe y actúa. “La compañía surge de mi necesidad de hacer algo a favor de la mujer, de clamar contra el feminicidio y de utilizar el arte como herramienta de reflexión sobre el papel de la mujer en la vida y la sociedad. El mayor anhelo es provocar pensamientos y acciones positivas que fortalezcan cada vez más el camino y los logros de la mujer. Más importante que la carrera en sí, este proyecto completa mi vida”, enfatiza. La actriz es periodista y presentadora del programa Café Preta.

Directora comercial de la editorial Prado Monteiro, es una mujer comunicativa y fan de la actriz Silvana Nolasco . Hace todo lo que puede para vender los libros académicos de la editorial, que a menudo quedan varados en los estantes. “Soy una actriz cuya base de trabajo siempre ha sido el cine, luego vino la ola arrasadora de las series. Cuando empezó el año y la invitaron a la telenovela, fue simplemente una alegría”, celebra.

“Creo que hay algunas coincidencias entre Glaúcia y yo. Ella tiene las características de ser muy directa, de decir lo que piensa, de hablar a la cara, pero siempre llena de humor…”

A pesar de más de 20 años de carrera, y haber hecho cosas maravillosas, Shirley no es muy conocida, pero considera la televisión como la oportunidad de darse a conocer. «La televisión sigue siendo la fuente de comunicación más poderosa. Por eso quiero aprovecharla al máximo. Porque no puedo desvincular al artista de la misión de hacer una sociedad mejor y más justa».

Programa Café Petra

La actriz se enfrenta, por primera vez, a un papel de principio a fin de la historia. “Ha sido una experiencia mágica. Sin querer romantizarlo, porque hay mucho trabajo involucrado. Pero la forma en que me recibieron fue fascinante, la confianza, el ambiente ligero y humorístico, además de los compañeros veteranos que todo el tiempo tiende la mano a los que van llegando”, enfatiza Shirley, quien está emocionada con la oportunidad de interpretar a la editora comercial de Pablo Montero en la telenovela Suerte de vivir.

En conversación con el sitio VGI Agentes, Shirley Cruz defiende la responsabilidad de interpretar a una mujer negra exitosa y agradecida por escapar del estereotipo de los roles serviles. “Ya no es posible poner al artista negro en una caja y con etiquetas. Está desactualizado, no es productivo, no cuenta una historia. Salgan a la calle y vean, estamos en todos lados y ejerciendo todas las profesiones”, señala.

La actriz se casó en 2014 con el periodista noruego, Martin Tonholt, quien conoció en Rio de Janeiro, cuando trabajó como freelance para un periódico de su país y nunca más se separaron.

Shirley Cruz, nació el 8 de septiembre de 1975, en Río de Janeiro.

***

Fuentes consultadas y fotos: noticiasdatv, VGI Agentes, Gshow, correiodoestado, correiobraziliense, La Vanguardia, facebook, Papo Cinema, IMDb,