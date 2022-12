Siria-Israel: Irresuelta disputa fronteriza

Damasco afirma que el Golán es parte de Siria y que la respalda el derecho internacional. Israel en cambio desacata resoluciones.

Israel debe irse de las tierras que le ocupa a los sirios pero no lo hace a pesar de que la Asamblea General de la ONU así lo demande. Y cómo rectificar si su padrino, los Estados Unidos, le da palmaditas por la espalda. Por ejemplo, en 2018, el mandatario estadounidense Donald Trump reconoció la soberanía israelí sobre la disputada región del Golán, en lo que se considera una violación clara y flagrante de las disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ahora, una nueva resolución titulada “el Golán Sirio Ocupado” -adoptada a inicios de diciembre de este año- contó con el voto a favor de 141 países miembros, mientras 22 se abstuvieron, e Israel y los EE.UU votaron en contra. El gobierno sionista el 14 de diciembre de 1981 decidió imponer sus leyes y jurisdicciones sobre las Alturas del Golán a lo cual se opuso el mundo mediante la resolución 497. De ese momento hasta acá, siempre que la familia planetaria vota, Tel Aviv sale mal parado; sin embargo, como es habitual, hace caso omiso, por lo que el ánimo de los contendientes puede caldearse en cualquier momento. De hecho, con sistematicidad ocurren escaramuzas.

La zona se corresponde con una meseta de mil 800 kilómetros cuadrados de extensión en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria. En esta última ocupó una buena porción tras la acción de rapiña en 1967 llamada la Guerra de los seis días. Más tarde, en 1973, en la guerra de Yom Kippur, conocido como el desquite árabe, tuvo lugar en el Golán una de las mayores batallas de la historia moderna de Oriente Medio. Siria envió mil 400 tanques que fueron rechazados estrepitosamente por las tropas israelíes y eso sentó un precedente militar.

Llegado este siglo XXI y, en lo fundamental, debido al apoyo logístico de la anterior administración estadounidense, un conjunto de gobiernos árabes han restablecido relaciones con Israel, pero no es el caso de Siria, la que sigue denunciando como ilegales allí la confiscación y apropiación del suelo. Veamos que pasa en el disputado terreno: De cara a cinco años, el gobierno israelí ha echado a andar un proyecto urbanístico de más de 300 millones de dólares para el enclave anexado ilegalmente 41 años atrás. Está previsto la construcción de siete mil 300 nuevas casas para sus colonos. Otro caso emblemático nos remite a agosto de este 2022 cuando los israelíes “plantaron” más de 80 turbinas eólicas gigantes, cada una de 120 metros de altura, para producir energía favorable a la agricultura, lo que amenaza, dice Damasco, con la incautación de más de 400 hectáreas de zonas productivas. Además, el Golán tiene amplios yacimientos de agua: los ríos que fluyen desde el Golán desembocan en el Mar de Galilea, la mayor reserva de agua dulce de la nación hebrea. Otra causa por la que Israel no está dispuesto a negociar se debe a la seguridad, de ahí que afirmen que no posibilidad de devolución de territorio bajo ninguna circunstancia. Siendo así que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en entrevista para la CNN, consideró que el control de los Altos del Golán sigue siendo de «enorme importancia” para Israel. Y esta comentarista acota: ¡Como lo es para Siria!