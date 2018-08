A todos nos gusta tomarnos fotos, y por lo general lo realizamos con nuestro teléfono. Pero no siempre logramos que queden como nos gustaría, y es que cuando vemos las fotos profesionales sentimos que las nuestras no son tan buenas.

Pero como dicen los fotógrafos, la mejor cámara es la que tengas en ese momento, y como no tenemos cámaras profesionales, la mejor cámara es, entonces, la de nuestros teléfonos. Por eso, en el Día Mundial de la Fotografía, te enseñamos cinco trucos para que tus fotos sean las mejores.

1.- Limpia el lente de tu cámara

El lente de la cámara está muy expuesto y no tiene gran protección. Si tomas tus fotos en esas condiciones, no serán las mejores. Puedes limpiar el lente con un paño de microfibra o con una servilleta; hazlo de forma circular, con cuidado y delicadeza.

2.- Iluminación y estabilidad

A mayor iluminación, mayor definición y claridad, pero esto no quiere decir que está prohibido jugar con la luz. Las cámaras del celular tienen buenos sensores que facilitan el trabajo según sea el caso, como por ejemplo, captar un multicolor amanecer, el gris tono de la tarde, el cielo en plena luz del día, o un maravilloso contraluz.

Por su parte, la estabilidad te ayudará a que las fotos no salgan movidas y con poca definición, sobre todo en aquellos lugares con iluminación reducida. Es importante que busques un punto de apoyo para que las imágenes no te salgan barridas, si no buscas ese efecto.

3.- Encuadra bien

Una de las cosas más importante de la fotografía es el encuadre de la imagen, porque no resulta tan atractivo centrar el principal objetivo que deseas captar. Por ejemplo: si vas a tomar la foto de una personas caminando, no la debes fijar a centro de la imagen, para que se vea como una toma profesional, debes dejar un espacio de aire en uno de los lados, hacia la izquierda o hacia la derecha.

Puedes usar encuadres en planos picados, contrapicados, e incluso oblicuos. Lo más importante es que una foto tenga creatividad. También puedes usar planos horizontales o verticales.

4.- Di sí al macro, no al zoom

El macro de las cámaras de los celulares es muy bueno para tomar acercamientos, ya que capta nítidamente los detalles más pequeños, por lo que es más recomendable.

En cambio, el zoom es diametralmente lo opuesto. Su uso no es recomendable, ya que al acercar la imagen, la distorsiona o la saca de foco.

Aunque los desarrolladores de móviles han creado muy buenas cámaras digitales para estos efectos, desafortunadamente las fotos carecen de calidad, por lo que te recomendamos que las tomes en su máxima potencialidad y lo más cerca posible de tu objetivo. Por último, cuando la vayas a editar, acerca el punto de atención y recórtala ahí.

5.- Descarga un buen editor de foto

Una vez que hayas tomado tus fotos, lo mejor es trabajarlas con un buen editor de imágenes, ya que estos dan una mejor calidad y conceden más sentido artístico.

Aunque tienes el conocido programa Photoshop, no dudes de usarlo. No trabajes las imágenes con los efectos que ya trae tu móvil ya que perderán exclusividad y se verán como las del resto, y eso no es lo buscamos, ¿O sí?

Antes de editar las fotos te recomendamos hacer una copia y solo trabajar sobre esta. De esta manera, si no te gusta el resultado, no habrás dañado la imagen.

(TeleSur)

5 tips para que tus fotos del celular se vean profesionales