El avión Stratolaunch Model 251 destinado a transportar cohetes todavía está en la fase de pruebas previas al vuelo, pero podría llegar a los cielos en cuestión de semanas, según reveló Paul Allen, fundador de la empresa y cofundador de Microsoft en una entrevista a Steven Levy publicada en la revista estadounidense Wired.

El proyecto, presentado en el verano de 2017, fue lanzado en 2011 por Allen y el ingeniero Burt Rutan, que desarrolló el SpaceShipOne, el primer avión comercial que completó un vuelo suborbital en 2004.

La aeronave Stratolaunch Model 251 mide 117 metros de envergadura, pesa 230 toneladas y se desplaza en tierra sobre 28 ruedas. Es capaz de transportar hasta 250 toneladas de carga.

“Cuando ves este avión gigante, es un poco loco”, comentó Paul Allen y añadió que no solo quiere verlo volar sino también cumplir su misión que consiste en llevar vehículos a la órbita.

En lugar de despegar desde una plataforma de lanzamiento, los cohetes de Stratolaunch caerán a gran altura desde el avión de seis motores, el mayor de todos los tiempos gracias a su envergadura más larga que la de un campo de fútbol.

