Junto con el iPhone XS y XS Max, Apple ha lanzado el iPhone XR, un producto curioso dentro de la estrategia general de la compañía. Son dos motivos los que llaman la atención. Primero, su nombre: ¿iPhone XR? ¿Por qué una R? Lo segundo, el tamaño: ¿por qué es más grande que el iPhone XS?

Debe aceptarse que una de las cosas que más llaman la atención del iPhone XR es la estrategia de producto que Apple va a seguir. Será algo así:

Los iPhone XS —y generaciones subsecuentes— se convertirán gradualmente en un nuevo nicho que está por encima de lo que consideramos “gama alta”, es una “gama de lujo”, que para bien y para mal, está funcionando extremadamente bien en el esquema de ventas de la compañía: el iPhone X, aún costando mil dólares, se vendió como pan caliente. Eso deja un hueco en la gama de smartphones de la compañía que responda a lo que consideramos “gama alta”, especialmente de cara a la competencia con otras compañías que hacen teléfonos Android.

El iPhone XR es la respuesta al segundo punto: un smartphone de alta gama, con una construcción envidiable —no nos confundamos, es aluminio de muy alta calidad—, procesador de última generación que está dos años adelantado a la competencia (Samsung y Qualcomm aún no terminan de alcanzar en desempeño al chip A11 que Apple lanzó el año pasado) y cámara de nueva generación —la misma que tiene el iPhone XS, aunque no es doble lente—.

Entendiendo lo anterior, todas las demás piezas caen en su lugar:

Es el motivo por el cual tiene ese tamaño de pantalla.

Es el motivo por el cual se ha lanzado este año y no el pasado: 2017 fue el año en que Apple marca un antes y después en diseños de smartphone, 2018 es el año en que acomodan su estrategia de producto.

Por eso se venderá en múltiples colores, tanto “juveniles” como más “sobrios”.

Por eso es un teléfono “más barato”, pero mantiene el mismo diseño del iPhone X. A la gente le gusta esa estética, y no es casualidad que prácticamente todas las marcas de smartphones de la competencia la hayan copiado.

749, 799 y 899 dólares no son precios particularmente “baratos”, pero tampoco necesitan serlo —pues no compiten en la gama media—. El próximo año, cuando Samsung lance el Galaxy S10, la pregunta no va a ser “¿me compro un Galaxy o un iPhone XS?”, será “¿me compro un Galaxy o un iPhone XR?”. Y la respuesta, para todos aquellos que únicamente se guían por el precio, será obvia.

Y esa es una estrategia genial, un golpe maestro que pone en aprietos al resto de la industria que básicamente compite por precio: los Pocophone, los Xiaomi y los Honor. Toidos ellos apuestan por reducir márgenes de ganancia y dispararse en el pie.

El color es un argumento de compra

Lo decíamos en el tercer episodio de Dínamo, nuestro podcast sobre Apple: muchas personas consideran que el color es un argumento de compra de peso, la compañía lo sabe y los seis colores del iPhone XR responden a diferentes gustos. El blanco y negro son tan bonitos como cualquier iPhone anterior, pero sobre todo el coral y el rojo son muy llamativos en personam, y estoy seguro que para muchos será motivo suficiente para elegir ese modelo.

El azul recuerda al iPhone 5c, pero con un acabado que funciona mucho mejor en el cristal de la trasera. Estoy seguro de que también será un color popular entre jóvenes.

Componentes de última generación

749 dólares nos entrega un smartphone con el mismo procesador del iPhone XS, una cámara de última generación y la mejor batería jamás puesta en un iPhone. No es poca cosa.

Apple además ha aprovechado la presencia del A12 para activar modo retrato en la cámara trasera sin la necesidad de dos lentes, lo cual, en ciertas situaciones podría llegar a funcionar mejor, inclusive, que el iPhone XS y XS Max.

Pantalla LCD “liquid retina”

El propio Phil Schiller, durante la presentación, aceptó que el nombre liquid retinaresponde a una estrategia de marketing más que una descripción de su funcionamiento. En realidad se trata de una pantalla LCD de alta gama. Reportes indican que se trata de un MLCD+ fabricado por LG; por especificaciones y primeras impresiones, es probable que sea así.

Vale recalcar que la pantalla del iPhone XR tiene un borde un poco más grueso que el iPhone X o iPhone XS —necesario para el tipo de pantalla—. Es un detalle mínimo, pero se nota al hacer la comparación.

¡Ah!, ¿y por qué la R? Es la letra anterior a la S.

(Publicación original por Eduardo Arcos en Hipertextual.com)