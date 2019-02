Los celulares vienen equipados con Android 9 y cuentan con procesadores de ocho núcleos. El S10 y S10 Plus tienen 128 GB o 512 GB. El Plus también vendrá con una versión de 1TB de almacenamiento interno. El S 10 integra 8GB de RAM y el S10, Plus 8 o 12 GB de RAM. El S10 E, por su parte, viene con 6 u 8GB de RAM y almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB. En todos los casos viene con una bandeja para tarjeta microSD para extender la memoria.