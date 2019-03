El primer ‘smartphone’ plegable de Huawei, el Mate X, es “algo revolucionario”, según opina Sam Rutherford del portal Gizmodo, que logró examinar el nuevo dispositivo de la compañía china durante el Congreso Mundial de Móviles 2019 (MWC 2019, por sus siglas en inglés), celebrado entre los días 25 y 28 de febrero en la ciudad española de Barcelona.

El Huawei Mate X tiene tres modos de uso: 8 pulgadas y definición 2480×2200 si está desplegado; 6,6 pulgadas (2480×1148) en el frontal y 6,38 pulgadas (2480×892) en la parte trasera, que es algo más estrecha porque incluye un panel con tres cámaras Leica de 40, 16 y 8 megapíxeles.

Equipado con un procesador Kirin 980 y un módem 5G Balong 5000, el dispositivo costará unos 2.600 de dólares y saldrá al mercado el próximo junio, unos dos meses después de que Samsung lance su teléfono plegable, el Galaxy Fold.

El cuerpo del Mate X es asimétrico y tiene una barra grande en el lado derecho que contiene un puerto USB-C y las entrañas del aparato. Asimismo, para mantener el teléfono cerrado al doblarlo, los desarrolladores añadieron un botón debajo de las cámaras.

La versión de Android, elaborada para el Mate X, funciona de manera regular sin “saltos o ‘glitches’ al pasar de un modo a otro”, dice Rutherford, agregando que en el modo cerrado se siente como un teléfono inteligente habitual.

Sin embargo, la empresa podría tener problemas con la durabilidad de la pantalla OLED, ya que, según el especialista, uno de los ejemplares, presentados en el evento para la prueba, tenía una arruga en el medio de la pantalla.

Además, la capa protectora superior de las pantallas plegables es de plástico, en vez de vidrio, lo que significa que estos teléfonos podrían no ‘sobrevivir’ a caídas o golpes.

Unveiling the future of mobile technology with #HUAWEIMateX

There’s more to see, there’s more to experience with the groundbreaking technology that will shape the way you see the world. pic.twitter.com/TkbJiiBYv6

— Huawei Mobile PK (@HuaweiMobilePK) 26 de febrero de 2019