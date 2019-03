El esperado modo oscuro de Facebook para su servicio de mensajería instantánea Messenger ya está disponible para iOS y Android.

Para activarlo, primero hay que actualizar la aplicación de Messenger a la última versión. Luego, se debe enviar un ’emoji’ de luna a uno de tus amigos de Facebook en un chat de Messenger. En ese momento, aparecerá una ventana emergente informando al usuario que el modo oscuro está disponible, tras lo cual se puede acceder a la configuración para activarlo.

La red social anunció la introducción del modo oscuro en el Messenger en mayo de 2018, pero tardó un año en realizar la actualización. Ese modo cambia el tema de color de Messenger de blanco y azul a un negro y gris, lo que resulta mucho más atractivo para los ojos, ideal para cuando se envía mensajes por la noche. Es una característica que los usuarios han estado pidiendo durante algún tiempo.

“El modo oscuro del Messenger proporciona un brillo más bajo, al tiempo que mantiene el contraste y la vitalidad. El modo oscuro reduce el brillo de tu teléfono para usarlo en situaciones de poca luz, para que puedas usar las funciones de Messenger que amas sin importar cuándo o dónde te encuentres”, escribió Bridget Pujals, gerente de productos de Facebook Messenger, en un blog.

Dark Mode is here! Did you find it? pic.twitter.com/LSFdy2G6dh

— Messenger (@messenger) 5 de marzo de 2019