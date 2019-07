(Foto: Publimetro)

¿Has pensado en todo lo que puedes expresar con un solo ’emoji’? Aunque no te hayas dado cuenta, si utilizas ‘apps’ de mensajería, ’email’, Twitter, Facebook o Instagram, es muy probable que diariamente uses los simpáticos caracteres digitales para decir lo que de otra manera no dirías. En el Día Mundial del Emoji, te contamos su historia.

Los emoji expresan emociones: los hay de ira, alegría, tristeza, vergüenza, miedo, sorpresa, asco. Desde hace algunos años también los hay de objetos, lugares, actividades, astros, banderas, etcétera.

Sin lugar a dudas, estos símbolos nos ayudan a darle un tono a las palabras; sirven para darle un sentido más específico al mensaje. En definitiva, ayudan al destinatario a interpretar nuestro mensaje.

Según Unicode, el consorcio que los regula y restringe, los emojis son “pictografías que se presentan de una forma colorida y en caricatura y se utilizan en línea en el texto. Representan cosas como rostros, clima, comida y plantas, o emociones, sentimientos y actividades”.

Actualmente existen un total de 3.019 emojis, divididos en 10 categorías. Las que más tienen símbolos de este tipo son: gente y cuerpo humano (1.606), banderas (268), objetos (233) y símbolos (217).

¿Por qué su Día Mundial es el 17 de julio? Basta con mirar el emoji del calendario… aparece marcado ese día.

¿Cuál es su historia?

Si eres una de las personas que tienen presente cuáles fueron los primeros emoji, quizá te des cuenta de cuál es su lugar de origen… algunos de estos caracteres son muy específicos de la cultura japonesa, como imágenes de geishas, templos Dōjō y grupos de comida, como sushi y onigiri.

Pues efectivamente, los emoji nacieron en Japón. En japonés, la ‘e’ (絵) significa dibujo, y ‘moji’ (文字), carácter. Su inventor, Shigetaka Kurita, en 1995 diseñó un corazón para NTT Docomo (empresa de comunicación móvil) para sus dispositivos Pocket Bell, según The Verge. El caracter estaba inspirado en el manga (caricatura japonesa), donde se representan con símbolos conceptos y sentires.

Después, según se lee en Wikipedia, en 1997 se presentó el primer conjunto o set de 90 emojis en monocromo para un teléfono, el J-Phone DP-211 SW de Pioneer, para la compañía japonesa SoftBank. Pero no fue hasta que Apple los incorporó en 2008 que empezaron a ser mundialmente utilizados. Softbank fue la compañía que los diseñó en exclusividad.

Hasta 2016, Softbank fue actualizando los emojis, hasta que ese mismo año decidió utilizar los publicados para Android 7.0 de Google.​

Los emojis nuestros de cada día han tenido un uso tan amplio que incluso han servido como evidencia en casos judiciales en EEUU, principalmente en los referidos a explotación sexual y proxenetismo, según The Verge.

