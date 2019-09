¿Cuál es la mejor aplicación de mensajería?

(Ilustración en xatakandroid.com)

Hay pocos debates que causen tanta sensación en el mundo tecnológico que la eterna batalla entre WhatsApp y Telegram. Ambas aplicaciones evolucionan sin parar, con novedades casi cada semana, de modo que es difícil mantenerse al día sobre cuál hace qué y cuál de ellas ha superado en funciones a la otra.

Para ponértelo fácil, aquí tienes el duelo a fondo y actualizado de WhatsApp versus Telegram en conceptos como número de usuarios, privacidad, funciones disponibles y personalización. Al final del todo hacemos recuento de la puntuación final y te contamos cuál es la mejor a día de hoy.

Número de usuarios

Telegram celebraba los 200 millones de usuarios en marzo de 2018

Empecemos por lo más fácil: los usuarios. Si bien hay ciertas tareas que puedes hacer hablando solo o de forma pasiva (consultar información), estamos principalmente comparando dos aplicaciones de mensajería, y como tales, el objetivo principal es enviar y recibir mensajes. Con cuantas más personas puedas potencialmente conectar, mejor.

WhatsApp superó la barrera de los 1.500 millones de usuarios activos mensuales hace un año, y desde entonces no hemos recibido una cifra actualizada. Por su parte, Telegram festejaba los 200 millones de usuarios también hace un año, así que la brecha de usuarios entre aplicaciones sigue siendo enorme, a pesar de que cada vez que WhatsApp se cae, Telegram gana unos cuantos millones de usuarios.

Con 1.500 millones de usuarios, los 200 millones de Telegram son “calderilla” para WhatsApp

La victoria es aplastante para WhatsApp, en cuya base de usuarios cabe siete veces la de Telegram. A pesar de que Telegram ha logrado rebajar la distancia en unos 20 millones de usuarios con respecto al año pasado, la diferencia sigue siendo abismal.

Cierto es que no es un factor determinante 100% a la hora de elegir una aplicación de mensajería, pues depende mucho de qué app usan en tu entorno. Sin embargo, la base de usuarios superior de WhatsApp supone que será menos probable que no encuentres a alguien y te veas forzado a usar otra app. Minipunto para WhatsApp.

Privacidad y seguridad

Igual que el objetivo de una aplicación de mensajería es hablar con otras personas, es importante que el mensaje llegue solo a estas personas, de forma privada y sin que pueda ser interceptado. Es el aspecto más difícil de comparar entre ambas aplicaciones, pues ambas usan un enfoque distinto al respecto, y ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre cuál es mejor.

Tanto WhatsApp como Telegram disponen de cifrado de extremo a extremo, aunque hay una diferencia muy importante: en WhatsApp está activado de forma predeterminada en todos los chats, mientras que en Telegram solo en los chats secretos. Los chats normales de Telegram siguen estando cifrados, pero no de extremo a extremo.

Esquema del cifrado de WhatsApp

Mientras que WhatsApp recurre desde hace años al conocido cifrado de Signal, en Telegram decidieron reinventar la rueda con su propio cifrado MTProto. Si bien a día de hoy no se han descubierto vulnerabilidades en MTProto, la comunidad de expertos se sigue decantando más por el protocolo conocido que por el protocolo por conocer. En cualquier caso, aunque equipararamos ambos cifrados, la diferencia esencial sigue ahí: Telegram no la aplica por defecto.

No todo es cifrado: también es importante el control de acceso

Más allá del cifrado, entran otros factores a la hora de comprar la seguridad y privacidad de una aplicación. Por ejemplo, el control de acceso. WhatsApp está a punto de lanzar en Android su sistema de bloqueo mediante huella, pero hasta que eso suceda, la app no evita que alguien con acceso al móvil lea todos los chats. En Telegram es posible proteger los chats mediante PIN y contraseña.

Ahora viene la complicación: mientras que WhatsApp es más seguro en su uso normal gracias al cifrado de extremo a extremo, los chats privados de Telegram añaden una capa de seguridad opcional que no puedes conseguir en WhatsApp de ningún modo, con teclado en modo incógnito, protección contra capturas de pantalla y mensajes autodestruíbles. Aquí tienes un resumen de las diferencias en privacidad y seguridad entre WhatsApp y Telegram.

WhatsAPP Telegram CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO Sí Sí, solo en chats secretos PROTECCIÓN DE CHATS Aún no Sí, por contraseña y por PIN (compatible con huellas) VERIFICACIÓN EN DOS PASOS Sí Sí PROTECCIÓN CONTRA CAPTURAS DE PANTALLA No Sí, opcional MENSAJES AUTODESTRUÍBLES No Sí, en chats secretos TECLADO EN MODO INCÓGNITO No Sí, en chats secretos BORRADO DE MENSAJES Sí, hasta 1 hora después Sí, en cualquier momento y también los mensajes recibidos CUENTA ENLAZADA A NÚMERO DE TELÉFONO Sí Sí, pero no es obligatorio

Un punto determinante en cuanto a la privacidad de WhatsApp es que, hasta ahora, las cuentas de usuario están firmemente enlazadas a números de teléfono. No puedes chatear a nadie en WhatsApp sin tener su número, y ese es un problema de privacidad importante. Probablemente te de lo mismo compartir tu número con tu abuela, pero para conversaciones más esporádicas -o en grupos- los números de teléfono los carga el diablo.

Así pues, ¿quién se lleva el punto? Mientras que en cifrado de por sí se lo llevaría WhatsApp por activarlo en todos los chats, al entrar en juego otros factores como la protección de chats o la posibilidad de borrar mensajes sin límite de tiempo, no solo los que envías, sino también los que recibes, decantan la balanza a favor de Telegram. Minipunto para Telegram.

Chat de texto

Tanto WhatsApp como Telegram te permiten hacer un montón de cosas además de enviar mensajes de texto (las veremos a continuación), pero ese sigue siendo su principal función. Es por tanto importante saber cuál de ellas lo hace mejor.

Tradicionalmente WhatsApp ha sido una aplicación de mensajería algo “sosa”, donde lo más excitante que podías hacer además de reenviar imágenes era enviar un corazón gigante palpitante, pero esto ha cambiado mucho últimamente.

Ambas apps llevan años copiándose, y la experiencia al chatear es casi idéntica

Primero fueron los GIF animados y después llegaron los stickers para darle más vida y color a los chats. En la actualidad, la experiencia es muy similar en WhatsApp y Telegram.

Tanto es así que lo que una aplicación hace, la otra lo acaba copiando antes o después. Para el cómputo de esta comparativa nos da lo mismo quién copia a quién, pero algunos ejemplos recientes son los gestos para responder o el indicativo cuando un mensaje ha sido reenviado. Ninguna app es obviamente mejor que la otra para chatear normalmente, y por ello tenemos un empate.

Compartir con tus amigos

Además de enviar y recibir mensajes de texto, ¿qué más puedes compartir en WhatsApp y Telegram? Por supuesto, fotos y vídeos, así como otros elementos menos convencionales como canciones, archivos de cualquier tipo o tu ubicación, que puede actualizarse en tiempo real tanto en Telegram como en WhatsApp.

Lo único que puedes enviar en Telegram y no en WhatsApp son clips de vídeo

Con la llegada de los stickers a WhatsApp, las diferencias entre lo que puedes enviar en WhatsApp y Telegram son mínimas. De modo normal, lo único que puede enviar Telegram que no es posible con WhatsApp son los clips de vídeo.

Ahora bien, si metemos en la mezcla al contenido disponible a través de bots, la lista se multiplica en Telegram. Con ellos tienes acceso a infinidad de contenido adicional en tus chats, desde encuestas hasta minijuegos o mantenerte informado de las novedades de tu web favorita. Aquí tienes un resumen de qué puedes enviar en una y otra app.

WHATSAPP TELEGRAM FOTOS Y VÍDEOS DESDE LA CÁMARA Sí Sí FOTOS Y VÍDEOS DESDE LA GALERÍA Sí Sí MÚSICA Sí Sí ARCHIVOS Sí, cualquier archivo Sí, cualquier archivo CONTACTOS Sí Sí UBICACIÓN Sí, también en tiempo real Sí, también en tiempo real CONTENIDO ADICIONAL DESDE BOTS No Sí STICKERS Sí Sí EMOJIS Sí Sí GIF ANIMADOS Sí Sí CLIPS DE VOZ Sí Sí CLIPS DE VÍDEO No Sí

Aunque la lista es muy parecida en ambos casos, la diferencia está en los matices. Por ejemplo, Telegram permite enviar archivos de hasta 1,5 GB, que se almacenan en la nube “para siempre”. Aunque la diferencia entre lo que puedes compartir entre WhatsApp y Telegram está más igualada que nunca, Telegram se lleva este punto.

Llamadas y videollamadas

WhatsApp estrenó sus videollamadas hace ya tres años. Ha pasado tanto tiempo que ha habido tiempo hasta para darles una vuelta de tuerca añadiendo las videollamadas grupales el año pasado. Mientras tanto, Telegram mientras tanto es casi la única aplicación de mensajería sin videollamadas.

La carencia de videollamadas es el gran defecto… pero de Telegram

Aunque finalmente llegaron las llamadas de voz a Telegram, de momento no hay ni rastro de las de vídeo. Si bien en las llamadas de voz Telegram se desenvuelve bastante bien e incluye funciones avanzadas como mensajes de texto pre-grabados para responderlas, en este caso el punto es claro para WhatsApp. Con WhatsApp no necesitas una app adicional para hacer videollamadas, y eso es siempre de agradecer.

Funcionamiento multiplataforma

A veces tienes el móvil a mano, a veces estás sentado delante de un PC con un precioso teclado QWERTY. ¿Por qué escribir en la pequeña pantalla del móvil cuando puedes hacerlo más cómodamente en el PC? Ahí es donde entra la comodidad de usar aplicaciones multiplataforma, donde puedes continuar lo que estás haciendo en otro dispositivo.

WhatsApp parte aquí en desventaja por su distinto planteamiento: no es un servicio en la nube, sino que sincroniza los datos de un usuario a otro por medio de servidores que no guardan los mensajes de por sí. Esto supone que solo puedes usar una cuenta de WhatsApp en un único dispositivo.

Telegram por su parte es un servicio basado en la nube, de modo que puedes iniciar sesión en tantos dispositivos como quieras. De hecho, su API abierta implica que hay infinidad de clientes de Telegram para cada sistema operativo.

WhatsApp Web y para PC simplemente no es lo mismo que Telegram para PC

WhatsApp cuenta desde hace ya cuatro años con una versión web y para PC, pero simplemente no es lo mismo: requiere que el teléfono esté encendido y conectado a Internet. No se trata de una versión independiente, sino de una especie de añadido para hacerte más fácil chatear desde el PC. Esta es la disponibilidad de WhatsApp y Telegram para las distintas plataformas:

TELEGRAM WHATSAPP ANDROID Sí Sí IOS Sí Sí WINDOWS PHONE Sí Sí FIREFOX OS Sí No BLACKBERRY OS No Sí, pero descatalogada SYMBIAN / S40 No Sí, pero descatalogada KAIOS No Sí, en algunos países WINDOWS Sí Sí, sincronizado WEB Sí Sí, sincronizado MAC Sí Sí, sincronizado LINUX Sí No

No es tanto una pelea sobre quién soporta más sistemas operativos, sino sobre la comodidad de tener una aplicación de mensajería que puedes llevar contigo donde quieras. A día de hoy, esto solo es posible hacerlo de forma fácil con Telegram, y por tanto se lleva este punto para casa.

Personalización

Terminamos nuestra comparativa con un factor muy de Android: la personalización. ¿Qué aplicación se puede modirficar más para que se adapte a nuestros gustos y preferencias? En WhatsApp, esto básicamente se reduce a la app Fondos de WhatsApp, que se actualizó por última vez en 2011. El único avance al respecto reciente de WhatsApp fue la inclusión de los colores sólidos como posibles fondos para los chats.

Telegram ve la apuesta por cambiar el fondo de los chats y sube la apuesta. Su aplicación oficial es, de hecho, una de las más personalizables de Android, pues te permite editar el tema por completo, cambiando los colores a tu antojo. ¿Que quieres tema oscuro? Lo tienes. ¿Que quieres que Telegram se parezca a WhatsApp? También.

Ahora bien, otro gallo canta cuando hablamos de widgets. WhatsApp es un perro viejo y cuenta con cinco widgets, mientras que Telegram no tiene ninguno. No se actualizan desde hace años, pero ahí están por si quieres tener en tu pantalla de inicio siempre a mano los chats sin leer. En Telegram también se pueden añadir accesos directos a chats, pero no se hace desde el selector de widgets.

Telegram es una de las apps más personalizables

Si ponemos en la balanza el editor de temas de Telegram y los widgets de WhatsApp, el editor de temas ofrece mayores opciones de personalización. Cuando finalmente WhatsApp incluya el tema oscuro, las aplicaciones estarán más a la par, pero mientras tanto el punto es para Telegram.

WhatsApp vs Telegram: tabla comparativa

Antes de ver la tabla comparativa con lo que ofrecen las distintas aplicaciones es el momento de hacer recuento de puntuaciones en todos los apartados anteriores. Así es como queda la batalla de WhatsApp versus Telegram:

Sobre el papel, y por tercer año consecutivo, Telegram es mejor que WhatsApp. Así lo demuestra llevándose el punto en funcionamiento multiplataforma, personalización, privacidad y seguridad y en compartir con tus amigos. WhatsApp por su parte se lleva la medalla de oro en llamadas y videollamadas y en número de usuarios, donde sigue imbatible.

WHATSAPP TELEGRAM USUARIOS 1 0 PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 0 1 CHAT DE TEXTO 1 1 COMPARTIR 0 1 LLAMADAS 1 0 MULTIPLATAFORMA 0 1 PERSONALIZACIÓN 0 1 TOTAL 3 5

WhatsApp se acerca lentamente en funciones a Telegram

Se trata pues de una victoria 5-3 para Telegram, aunque es cierto que WhatsApp se está acercando lentamente con novedades que han llegado recientemente o están por llegar, como los stickers, el modo oscuro o la protección mediante huellas.

Telegram, por su parte, tiene más complicado progresar en sus puntos débiles, pues la diferencia en el número de usuarios es abismal. Lo único a su alcance sería añadir las videollamadas, una de sus grandes pegas todavía en estos días.

Por supuesto, se trata de nuestra puntuación basada en todos los datos analizados con anterioridad, pero como usuario eres tú quien debes evaluar cómo de importantes son los puntos anteriores para elegir la que más te convenga. Para ayudarte a tomar la decisión, aquí tienes una tabla resumen con las características de WhatsApp y Telegram.