Cómo optimizar Android para tener un celular más rápido

No todos los teléfonos celulares (o tabletas) Android son tan rápidos como el Samsung Galaxy Note 10 o el OnePlus 7 Pro y muchas veces nos gustaría que fueran un poco más veloces y fluidos sin que tener que comprar un nuevo dispositivo. Afortunadamente, hay diferentes trucos que puedes usar para que tu dispositivo Android funcione mejor.

Es normal que a través del tiempo los dispositivos se vuelvan más lentos, debido al deterioro de sus componentes, errores que aparecen después de mucho tiempo por la mezcla de información almacenada, actualizaciones que no funcionan tan bien y los archivos que, a pesar de borrar apps y contenido, permanecen escondidos. Esto no solo afecta celulares de gama media y baja, sino también a los mejores celulares como el Galaxy Note 10 Plus.

Afortunadamente, hay cosas que puedes hacer en tu celular para reducir el procesamiento de información y gráficos. También te mostramos algunas maneras para limpiar a dispositivo.

Nota del editor: Los siguientes pasos se realizaron en un celular con Android Pie con una interfaz prácticamente pura (Moto G7 Play porque era uno de los celulares de más baja gama que tengo disponibles), pero el procedimiento es muy similar en otras versiones modificadas de Android de toda clase de fabricantes.

Reduce las animaciones en Android

Los celulares Android muestran animaciones cuando navegas a través de aplicaciones, menús y más. Estas animaciones llaman la atención y hacen que sea un poco más divertido utilizar tu dispositivo. Sin embargo, pueden hacer que el celular funcione más lento, incluso si tienes uno de los mejores teléfonos celulares del mercado.

Si desactivas o, por lo menos, reduces estas animaciones, se acelerará la navegación entre las aplicaciones y la interfaz del celular y te ahorrarás un poco de tiempo.

Entra en el menú de programador

Primero, vas a tener que habilitar el menú de “Opciones del Programador” que se encuentra oculto en Android, por defecto y su ubicación exacta puede variar un poco según el fabricante de tu celular.

Para acceder a estas “Opciones de Programador”, abre la Configuración general del celular, baja hasta el final y selecciona Sistema. Luego, selecciona Acerca del teléfono y después en el menú llamado Número de compilación presiónalo varias veces. hasta que te salga un mensajito de “¡Ya eres programador!”.

Al regresar a la Configuración, selecciona Sistema y luego Avanzado para encontrar allí el nuevo menú de Programador.

Desactiva o reduce las animaciones

Selecciona ahora el menú de Programador y asegúrate que en la parte superior derecha esté activo con “Sí”. Esto te permitirá comenzar a cambiar las opciones ocultas de Android y controlar mejor las animaciones.

En el menú de Programador, baja hasta la sección de Dibujo e identifica las opciones: Escala de animación de ventana, Escala de animación de transición y escala de duración de animador. Abre cada una de estas animaciones y selecciona .5X o Animación desactivada.

Desinstala o desactiva apps que no uses

Otro tip bastante más simple consiste en desinstalar los apps que ya no utilizas y desactivar aquellas que no puedes borrar, pero que no utilizas.

Para desinstalar los apps tan solo mantén presionado el icono del app en la pantalla de Inicio o incluso en el cajón de apps (en algunos celulares esto es necesario sin ir al administrador de aplicaciones en el Configuración general del celular) y selecciona desinslatar y aceptar.

Si el app no puede ser borrado, necesitarás mantener presionado de la misma manera el icono, pero en el menú emergente obtendrás un mensaje que dice Información de la aplicación o un icono de información que representa exactamente lo mismo.

Una vez que seleccionas ese menú, accederás a la información general del app. Allí puedes mirar y cambiar los permisos que tiene, al igual que borrar el cache o almacenamiento del app en caso de que el app esté dando problemas.

Sin embargo, para optimizar tu celular podrás ver en la parte superior dos opciones, una que dice inhabilitar y otra que dice Forzar detención. Para desactivar el app tan solo selecciona Inhabilitar y confirma que eso es lo que quieres hacer.

No uses fondos animados (live wallpapers)

Estoy de acuerdo en que los fondos de pantalla animados se ven bonitos y son divertidos. Desafortunadamente, también perjudican el desempeño del celular o tableta y desgastan la batería. Te recomiendo no utilizarlos.

Quita widgets innecesarios

Los widgets son unas de las herramientas más poderosas y algo que permite una gran personalización en Android. El tener gran cantidad de widgets instalados perjudica el desempeño del teléfono, por eso es mejor solo dejar los que uses más o los estrictamente necesarios. Igualmente, los widgets que requieren actualización constante, como los relacionados con el clima, afectan el desempeño del teléfono o tableta desgastan más la batería.

Limita la personalización

Android es genial porque te permite personalizar toda clase de aspectos de tu celular, pero si tienes un celular con limitaciones de hardware es mejor limitar la personalización al máximo.

Por ejemplo, evita utilizar una pantalla de bloqueo personalizada (a través de un app de terceros), un app de llamada de terceros o un identificador de llamadas no deseadas de terceros.

Inclusive, aunque es más difícil de evitar utilizar un launcher de terceros en muchas ocasiones, si tienes la capacidad de hacerlo y probar es posible que esto también te ayude a tener más fluidez en el dispositivo.

Haz una limpieza general

Como sucede con todo dispositivo, diferentes archivos innecesarios se van acumulando en diferentes partes del sistema. Esto sucede porque muchas veces descargamos documentos, imágenes u otras cosas que necesitamos solo en el momento, pero que luego nunca los volvemos a ver y se nos olvida borrar. Además, las aplicaciones que luego eliminamos pueden dejar algunos rastros.

Uno de mis apps favoritos para mantener limpio tu celular Android es Files de Google. Este app no solo te muestra archivos innecesarios, duplicados o archivos que están ocupando mucho espacio, al igual que el almacenamiento que tienes libre, sino que también te dice cuáles apps no has utilizado por un periodo largo de tiempo para que los borres y ahorres espacio.

Para ayudar a combatir esto existen varias aplicaciones como Clean Master, un app que se encarga de borrar la basura del historial, archivos sobrantes y otras tareas innecesarias. Sin embargo, desde hace unos años las últimas actualizaciones han hecho que este app también consuma memoria RAM e incluso coloca notificaciones molestas, así que recomendaría simplemente instalarla para usarla una vez y luego la desinstalas. Otro app parecido que puedes considerar es 1Tap Cleaner.

El cambio de velocidad que experimentes con estos cambios dependerá de tu dispositivo con Android, pero lo debes notar. En algunos modelos las aplicaciones podrían abrir, básicamente, de manera instantánea, mientras que en otros puedes tener que seguir esperando un segundo.

Inclusive, si llevas usando tu dispositivo por más de un año puede ser que no le caiga bien resetear o restaurar a fábrica el celular Android para mejorar la experiencia.