Después del móvil plegable, llega ahora uno que se dobla en tres partes (+video)

La compañía china TCL presentó un prototipo de teléfono plegable que se dobla en tres partes y cuenta con una pantalla de 10 pulgadas.

El fabricante de teléfonos a quien pertenecen tales marcas como Palm, BlackBerry y Alcatel, desarrolla sus propios modelos de teléfonos plegables.

El nuevo prototipo cuenta con dos bisagras que pueden doblarse en direcciones diferentes. Los dos pliegues crean una forma en zigzag al abrir y cerrar el dispositivo y se asemeja a la silueta de una Z.

Cuando el dispositivo se abre completamente, tiene una pantalla de 10 pulgadas. Se puede utilizar una, dos o tres partes de la pantalla. El dispositivo triple se parece a un smartphone muy grueso. Desplegado resulta muy fino.

En el panel trasero hay una cámara cuádruple, también cuenta con una cámara frontal. La carga se realiza a través de USB Tipo C, y no hay enchufe de 3,5 mm para los auriculares.

El dispositivo no tiene actualmente nombre ni precio, pero de acuerdo con el sitio web dedicado a los gadgets, CNET, su fabricante, que es conocido por producir televisores baratos, planea entrar en el mercado de teléfonos con una serie de diseños flexibles.

La empresa declaró anteriormente que espera lanzar un dispositivo plegable para el año 2020.

Los teléfonos plegables, la nueva moda

Hoy en día el mercado de los teléfonos inteligentes está inundado de modelos con excelentes características. Los fabricantes se enfrentaron al problema de que las mejoras en el hardware y en el software no son suficientes para que el usuario se gaste, año tras año, más de 1.000 dólares por un nuevo dispositivo.

Un teléfono plegable es una salida para las compañías. El primero en lanzarlo a la venta fue Samsung con su Galaxy Fold. Actualmente es el único dispositivo plegable disponible para los consumidores por el precio un poco menos que 2000 dólares.

Se espera que a mediados de noviembre salga a la venta Huawei Mate X, por un precio aún más caro. La compañía anunció que será de unos 2400 dólares.

