¿Facebook te espía por la cámara de tu celular?

En estos momentos sucede una gravísima acusación contra Facebook: estarían usando secretamente la cámara de tu móvil mientras estás en la aplicación.

Son diversos sitios internacionales los que replican la denuncia, siendo el punto de partido un tuit donde un usuario graba la pantalla de su móvil:

“Cuando la aplicación está abierta, utiliza activamente la cámara. Encontré un error en la aplicación que te permite ver la cámara abierta detrás de tu feed. Tenga en cuenta que tenía la cámara apuntando a la alfombra”.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019