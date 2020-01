Deberá ser USB C el cargador universal de smartphones

Los teléfonos móviles se han convertido en el principal dispositivo electrónico de la inmensa mayoría de personas. Algunas usan accesorios como fundas o auriculares, y otras no. Pero todas usan su cargador, porque es obvio que es necesario.

Aunque actualmente sea muy común tener cargadores compatibles, hace unas décadas cada marca tenía el suyo, y un Nokia no podía ser cargador con el cargador de un Siemens y viceversa.

Poco a poco la industria fue estandarizando los cargadores hasta que el microUSB se convirtió en casi hegemónico. Casi. Pero los tiempos cambian y el USB se ha convertido en el estándar de una industria que va mucho más allá de los teléfonos.

La Unión europea quiere que el USB C sea la única opción

No obstante, aún hay modelos que se lanzan con puertos microUSB, normalmente los más económicos, como el Samsung Galaxy A10 o el Nokia 2.3 que acaba de llegar al mercado.

Los gobiernos europeos están estudiando crear una legislación que obligue a todos los fabricantes de móviles a que sus dispositivos usen el cable USB si se venden en Europa. El motivo es disminuir la cantidad de residuos y elementos a reciclar que generan los teléfonos.

No es el primer intento

Esta idea, que a muchos nos parece muy lógica, no es la primera vez que se debate en el seno de la Unión Europea. Ya en 2014 se intentó que todos los fabricantes usaran el microUSB, pero se falló.

Ahora parece que quieren tomar medidas que de verdad logren que el USB C sea el único conector que puedan usar los teléfonos móviles.

A Apple también le afecta

La mayoría de marcas ya han optado por usar este conector en sus modelos de gama media y alta. Sería impensable ver a Samsung, Huawei o LG poniendo un cargador propietario o volviendo al micro USB.

Pero hay una excepción: Apple.

Como sabes Apple sigue usando su conector lightning en los móviles, aunque en algunos modelos de otras ramas de su negocio sí que se use el USB C. Hay iPads y portátiles que ya optan por el cargador universal, y la Unión Europea quiere que, al menos en este continente, el iPhone no sea una excepción.

Hay rumores de que en 2021 podríamos ver un iPhone con USB C, pero también los hay de un posible iPhone sin puertos, capaz de ser cargado únicamente mediante cargadores inalámbricos. Y seamos sinceros, no es la primera vez que escuchamos esto.

Está por ver si la Unión Europea logra ahora lo que no logró a mediados de la pasada década, implantar el cargador universal. Y si lo logran, que se continue hacia el resto de dispositivos electrónicos.