Fuegos artificiales ¿Cómo funcionan?

La ciencia ha creado incontables cosas a lo largo de la historia humana, y aunque hace algunos años nadie podría haberse imaginado los avances en Inteligencia Artificial que llegaríamos a tener hoy en día, al menos ya se estaban realizando avances en otras áreas.

No toda la ciencia tiene pantalla

Como bien sabemos, la guerra es el motivante más grande para el avance de la ciencia en muchas maneras, ya que la creatividad del ser humano para poder hacer daño a otros es impresionante.

Pero el origen de la violencia explosiva trajo avances que hoy podemos contar como comodidades de la vida cotidiana. Ya sabes, los motores, los hornos, todo lo que se haga con ignición o que requiera combustible, todo tuvo su origen en la guerra, y aunque no se sabe con certeza, esto se le atribuye a China.

Pero con la guerra, vienen las derrotas, las victorias, y las muertes. Cosas que se consideran parte de la vida misma, y que por lo mismo, se deben celebrar, al menos los puntos como victorias y la vida, la muerte solo se celebra en ciertos países.

Cada celebración de guerra terminaba con pólvora de sobra ¿Cómo se podía utilizar de una manera en que no hiciera daño a nadie? Pues creando arte, un tipo de arte que hiciera ruido más allá que en los tímpanos, un arte que sigue resonando en todo el mundo.

La magia de la pirotecnia

El primer registro que se tiene sobre la elaboración de fuegos artificiales es en el libro llamado “Fundamentos Esenciales de la Milicia Clásica” (Wu Ching Tsung Yao) escrito por Tseng Kung-Liang, en donde podemos ver una fórmula que no crea explosiones, sino que solamente crea llamaradas en bombas en donde se utilizaban mecheros ¿suena familiar, cierto? Aunque esto si era usado para la guerra y no para la celebración.

Hoy en día han evolucionado bastante y estos funcionan gracias a un cilindro que contiene distintos componentes químicos, dentro de los que encontramos pólvora y agentes oxidantes, colorantes y reductores que funcionan por medio de dos explosiones.

La primera, es la que lanza el fuego artificial por los aires, la segunda es la que detona en el cielo, mostrando un espectáculo interesante.

Para cada color se debe utilizar materiales diferentes, es decir, si quieres que la explosión sea verde, entonces debes añadir bario, pero para que sea azul, se debe añadir cobre.

Pero lo más importantes es saber cómo es que se hacen las formas ¿cierto? Ya sean estrellas, símbolos y otras formas, se deben realizar dentro de la misma carcasa. De esa manera, cuando este explote, la figura se mostrará justo como la “dibujaste” dentro del fuego artificial.

Y es así como funcionan los fuegos artificiales ¿te daremos la receta exacta de cómo armar uno? no, no queremos tener sangre en nuestras manos. Recuerda, no lo hagas en casa.