Nueva tecnología permitiría pagar con la mano

Desde hace tiempo, ha quedado claro que Amazon no solo es una empresa que vende productos online, sino que se ha propuesto investigar y desarrollar novedades en todos los ámbitos posibles. A día de hoy, las personas que acuden a sus tiendas Amazon Go, en las que no hay personas trabajando en las cajas registradoras, pagan a través de una app que se escanea en la entrada. Pero las cosas todavía podrían cambiar más en el futuro.

Amazon ha registrado una solicitud de patente para crear un sistema de pago que identificaría a las personas no por sus rasgos faciales sino por algunas características de sus manos como las arrugas y sus venas. Esto no quiere decir que esta tecnología se vaya a desarrollar de forma definitiva, pero según el New York Post, la empresa ha empezado a hacer algunas pruebas con ella.

En la solicitud de patente se puede leer que se trata de un “dispositivo escáner para obtener imágenes de la palma de la mano de un usuario. Las primeras imágenes analizarían las características externas, como las líneas y las arrugas de las palmas de las manos; mientras que el segundo set de imágenes analizarían estructuras anatómicas como las venas, los huesos, los tejidos y otras partes que hay debajo de la capa de la piel”.

Los inventores también describen la colocación de los escáneres en las entradas o salidas de un lugar determinado, y asocian un escáner a la cuenta de una persona para que “si el usuario escoge un artículo de un lugar de inventario y sale de la instalación, su cuenta pueda ser usada para pagar ese artículo”.

Amazon ya ha abierto 24 tiendas de este tipo en Estados Unidos desde que inauguraron la primera en la planta baja de las oficinas de la empresa en Seattle, hace casi dos años. Los clientes deben usar una app específica para poder comprar en esas tienda. En estos locales hay una serie de sensores y cámaras que permiten a los clientes hacerse con estos productos sin tener que pararse a la salida para pagar.