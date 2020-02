avión-ala Maveric

De dos metros de largo por 3,2 de ancho, y con una superficie de aproximadamente 2,25 metros cuadrados, Maveric (por el acrónimo en inglés del Modelo de aeronave para validación y experimentación de controles innovadores robustos) representa “un diseño aeronáutico disruptivo, que tiene el potencial de reducir el consumo de combustible hasta en un 20% en comparación con los aviones actuales de pasillo único”, resalta la empresa en una nota de prensa.

🇪🇺 Airbus dévoile, au Singapore Air Show, son MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), démonstrateur à taille réduite d’avion commercial à fuselage portant.