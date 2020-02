Capturan extraña foto de un diablo de polvo en Marte

Fue así que en 2019, el Orbitador de Reconocimiento de Marte pudo captar una foto de un masivo diablo de polvo* por medio de una poderosa cámara, la HiRISE, (High Resolution Imaging Science Experiment), con la que se realizan fotos de la superficie de Marte ya desde 2006, informa Science alert.

NASA Captures Rare Photo of a Dust Devil Swirling on The Surface of Mars #sciencealert #aboveignorance #sagesutr pic.twitter.com/lqoTRjPpS7

— Sagesutr – Act 2 Explore 2 Know (@sagesutr) February 16, 2020