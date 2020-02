Crean Jóvenes argentinos una máquina que enfría cervezas en segundos

Cinco jóvenes argentinos tuvieron la genial idea de fabricar un “microondas para refrigerar refrescos” cuando estudiaban Administración de Empresas en la Universidad del CEMA -Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina.

En base a su propia experiencia y la cantidad de veces que, reunidos con amigos, tomaron bebidas más calientes de lo que les hubiera gustado, comenzaron a pensar en la necesidad de enfriar los productos rápidamente. Así surgió Chill it: un prototipo innovador que puede cambiar la vida de muchos.

Este equipo permite ser programada para enfriar solo determinados productos, lo que la convierte en una oportunidad para las empresas que adquieran la tecnología, según informó el diario La Nación.

Además de la innovación en cuanto a la función, el desarrollo de Chill It permite realizar un gran ahorro energético, dado que consume en un día un 60% menos que una heladera y enfría la misma cantidad de bebidas.

Marcos Condomí Alcorta, Nicolas Kolliker Frers y Santiago Schmidt son los jóvenes a los que, mientras estudiaban Administración de Empresas en la Universidad del CEMA, les asignaron la tarea de pensar un producto innovador y su correspondiente programa de negocios.

Por supuesto, la materia la aprobaron. Pero, ante la utilidad del invento, quisieron dar un paso más y avanzar con la fabricación del prototipo.

Ahora la máquina desarrollada por los jóvenes argentinos se encuentra en fase de pruebas por una empresa en Johannesburgo, Sudáfrica.

El ingeniero electrónico Luciano Cismondi, quien forma parte del proyecto, explicó que llevaron a cabo un modelo matemático a partir del proceso físico que se desarrolla en un recipiente a medida que se enfría el líquido y luego lo trabajaron en redes neuronales e inteligencia artificial.

“Una lata ingresa, por ejemplo, la máquina registra su temperatura de ingreso y a partir de ese valor y el tipo de bebida que la máquina reconoce, le aplica un proceso particular. La devuelve a una temperatura de alrededor de los tres grados, que se recomienda para la mayoría de las bebidas”, detalló.

El aparato, descrito por sus creadores como un invento ecológico, “no tiene ningún costo” más allá de la conexión eléctrica, ahorra un 60 por ciento de energía respecto a una heladera convencional “de kiosco” y, gracias a que trabaja con inteligencia artificial, logra identificar las bebidas, enfriándolas lo más rápido posible.

La lata de gaseosa, cerveza o cualquier otro producto bebible de 350 centímetros cúbicos ingresa al artefacto, y promediando el medio minuto, ya está helada, lista para tomar. Aunque el secreto de lo que han dado en llamar “el microondas que enfría” no puede ser revelada se sabe que se enchufa y no lleva hielo.

De acuerdo con Cismondi, viajaron a Johannesburgo invitados por una de las empresas más importantes de consumo masivo de bebidas para hacer pruebas en el mercado real y llevarla a los consumidores. El objetivo es demostrar que el equipo genera un margen diferencial en comparación con las heladeras.

“A la gente le das una lata caliente, preguntas si la tomarían y te dicen que no, pero 30 segundos después, cuando la agarran en torno a los tres grados se les congela el rostro, no lo pueden creer. Se transforma en un juego de magia, incluso les hacemos firmar las latas para que vean que no se las estamos cambiando”, relató.