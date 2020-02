De lo que ven los usuarios, la culpa es de ellos, dice ejecutivo de Facebook

Este fin de semana el CEO y fundador de Facebook,Mark Zuckerberg, participó en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, donde trató de eludir responsabilidades y señaló, entre otras cosas, que la culpa de lo que ven los usuarios en Facebook no es de la red social sino de ellos mismos.

Es decir, los usuarios crean una “cámara de ecos” que les muestra contenido vinculado con las personas, páginas o empresas que siguen en Facebook. Son ellos quienes deciden a quién seguir, no el algoritmo, según Zuckerberg.

Durante su intervención, los participantes recordaron a Zuckerberg que Internet es un factor determinante en la forma en que las personas son educadas y puede ampliar el pensamiento extremista. Sin embargo, se defendió alegando que “sus algoritmos sólo promueven historias y publicaciones, pero no lo hacen deliberadamente”. De acuerdo al comportamiento del usuario, se muestran o dejan de mostrar determinadas noticias. Es decir, todo es responsabilidad de los usuarios, no de sus algoritmos.

Además, Zuckerberg añadió que Facebook hace todo lo opuesto a los medios de comunicación y compañías de entretenimiento tradicionales. Explicó, por ejemplo, que las cadenas de televisión muestran un determinado programa y generan opiniones que nacen de sus propias ideas. Sin embargo, en Facebook, los usuarios solo ven contenido relacionado a sus intereses. Además, el problema radica en que las preferencias de los usuarios a hacer clic sobre una noticia, seguirla e interactuar con ellas, no lo puede controlar la red social. Ante esto, ha pedido a los entes gubernamentales que las regulaciones de contenido vayan más por su cuenta y no dejen la responsabilidad a las compañías de redes sociales, a cuyos usuarios no pueden controlar.

Ante acusaciones de haber interferido con mensajes falsos en la política de EE.UU., Facebook ha lanzado nuevas medidas en relación a la publicación de publicidad política en ese país. Pese a que solo disminuirá la presencia de anuncios políticos hacia los usuarios, sin llegar a prohibirlos como ha hecho por ejemplo Twitter; a partir de ahora mostrará quienes han pagado por dicha publicidad y mantendrá una copia de la campaña almacenada en la base de datos por, al menos, siete años.

Frente a la proliferación de noticias falsas, Mark Zuckerberg manifestó que están mejorando los métodos para luchar en contra de esta situación. Una de estas mejoras será cubrir las direcciones IP de sus usuarios y asegurar que nadie tenga acceso a ellas. También, agregó que cuenta con 35.000 empleados que revisan contenido y mantienen seguras sus plataformas. Para ello trabajan en conjunto con equipos de Inteligencia Artificial, dando como resultado el borrado diario de aproximadamente un millón de cuentas falsas.

Es evicente que el primer ejecutivo y fundador de la gran red social ‘se pasó’ con fichas ante todas las acusaciones y procuró descargarlas en otros, empezando por los usuarios de Facebook