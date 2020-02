¿Guerra en el espacio… de verdad?

“Desde luego, es una amenaza para nuestros aliados”, declaró el general francés miembro de la Alianza, Andre Lanata.

Las preocupaciones del general galo se basan en que un satélite ruso “recientemente ha sincronizado su órbita” con un satélite-espía estadounidense. “Hasta ahora, el espacio era considerado por todos como un refugio. Ya no lo es”, agregó Lanata.

Something to potentially watch: Cosmos 2542, a Russian inspection satellite, has recently synchronized its orbit with USA 245, an NRO KH11.

A thread: pic.twitter.com/LqvYiIYBMd

